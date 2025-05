Am Mittwoch nach Börsenschluss hat Meta Platforms seine Quartalszahlen vorgelegt, die zu einem Jubelsturm bei Anlegern geführt haben. Nun bahnt sich dadurch ein klares Kaufsignal an: Meta mit starken Zahlen Am Mittwoch nach Börsenschluss legte der Meta-Konzern seine Quartalszahlen vor. Konkret gemeldet wurde ein Gewinn je Aktie von 6,43 US$, ca. 1,21 US$ über den Erwartungen, und ein Umsatz von 42,31 Milliarden US$, 950 Millionen US$ über den Erwartungen. ...

