Großbritannien und USA planen Krypto-Partnerschaft zur Förderung der Bitcoin-Adaption

Wenn der Crash der letzten Wochen eines deutlich gemacht hat, dann dass Bitcoin seinen Status als digitales Gold endgültig festigen konnte. Obwohl Kryptowährungen in der Vergangenheit deutlich volatiler waren als der Aktienmarkt, was besonders in Krisen galt, ist Bitcoin im vergangenen Crash deutlich weniger gefallen als der US-Technologieindex Nasdaq. Ein Grund für die Stärke von Bitcoin ist die neue US-Politik in Bezug auf den Kryptomarkt, die offenbar für viele Länder als Vorbild dient - jetzt auch für Großbritannien.

Britische Finanzministerin enthüllt Gespräche über Krypto-Allianz

Auf dem Innovate Finance Global Summit, der am 29. April in London stattfand, hielt die britische Finanzministerin Rachel Reeves einen Vortrag über die geplanten Krypto-Maßnahmen der britischen Regierung. Dabei enthüllte sie, dass es bereits Gespräche mit dem US-Finanzminister Scott Bessent über eine neue Krypto-Partnerschaft der beiden Staaten gegeben habe. Diese künftige Zusammenarbeit zwischen dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika ist durchaus logisch, da beide Nationen derzeit eine ähnliche Krypto-Politik verfolgen.

Die Vereinigten Staaten haben unter der neuen Regierung, wie von Donald Trump im Wahlkampf versprochen, eine Vorreiterrolle in Bezug auf die Nutzung und Adaption von Kryptowährungen eingenommen. Dabei verfolgt die Trump-Regierung einen Ansatz der klaren, aber lockeren Regulierung, die darauf abzielt, Scam zu bekämpfen und seriöse Krypto-Projekte zu fördern. Eine ähnliche Linie hat nun die britische Finanzministerin Rachel Reeves für das Vereinigte Königreich angekündigt.

Positive Entwicklung für den gesamten Kryptomarkt erwartet

Eine Partnerschaft der beiden englischsprachigen Nationen scheint also naheliegend zu sein. Für den Kryptomarkt dürfte diese Entwicklung langfristig positive Auswirkungen haben. Es bedeutet, dass die Entwicklung von klaren, aber gemäßigten Regulierungen in verschiedenen Staaten fortsetzt, womit eine neue Phase des Wachstums bei Kryptowährungen eintreten könnte.

