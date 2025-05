Krypto-Experte sieht perfekte Bedingungen für nächsten Marktanstieg

Nach der letzten Erholung ist den Kryptowährungen vorerst die Puste ausgegangen. Doch trotz des aktuellen Handelskrieges und der vorübergehenden Marktschwäche sieht der bekannte Krypto-Experte Michaël van de Poppe bereits die nächste Aufwärtsbewegung am Horizont. Mehrere Faktoren deuten seiner Meinung nach auf einen bevorstehenden Ausbruch hin.

Extremes Bärensentiment bei Altcoins schafft Aufwärtspotenzial

Der Krypto-Experte Michaël van de Poppe hat in einem seiner neuesten Beiträge darauf verwiesen, dass das bärische Sentiment bei den Altcoins derzeit sehr extrem sei. Dies würde seiner Meinung nach die perfekten Bedingungen für die nächste Aufwärtsbewegung des Krypto-Marktes bieten.

Der Altcoin Season Index hat sich mittlerweile in einen Extrembereich bewegt, welcher zuletzt im Tief des Jahres 2023 erreicht wurde. Somit wächst die Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr, zumal in diesem Bullenmarkt bisher noch keine richtige Altcoin-Saison beobachtet wurde, wie es in früheren Zyklen der Fall war. Gleichzeitig hat sich das Sentiment der Investoren seit der Pausierung und Reduktion der Zölle der USA wieder deutlich verbessert, was sich im Crypto Fear & Greed Index widerspiegelt, der mit einem Wert von 56 in der Zone der Gier liegt.

Unterstützende Geldpolitik als wichtiger Treiber für Kryptomärkte

Zudem erwähnt der Krypto-Experte, dass die Zinsen für die US-Staatsanleihen wieder fallen. Dies sei seiner Ansicht nach ein weiteres bullisches Anzeichen dafür, dass der Altcoin-Markt wieder weiteres Momentum erhalten würde. Schließlich wirkt sich dies auch unterstützend auf den Aktienmarkt aus, zu dem die Kryptowährungen eine hohe Korrelation aufweisen.

Ein weiterer positiver Aspekt sei laut Ansicht des Experten, dass es zu massiven Enttäuschungen bei dem BIP der USA kommen wird. Dies würde seiner Ansicht nach die Zentralbank dazu bringen, dass sie die Geldpolitik lockert. Ähnlich sehen es viele andere Krypto-Experten wie der BitMEX-Mitbegründer Arthur Hayes. Van de Poppe sieht aktuell ein Markttief, zu dem Liquidität und eine zunehmende Risikoaffinität hinzukommen. Dies betrachtet er auch im Zusammenhang mit dem mittlerweile fallenden Goldpreis, was als positives Signal für risikoreiche Anlagen gilt.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.