Bitcoin-Reserven: USA übernimmt die Führung, Europa bleibt zurück

Bitcoin hat in den vergangenen 16 Jahren eine bemerkenswerte Transformation durchlaufen - von einer Nischenwährung zu einer offiziellen strategischen Reserve der Vereinigten Staaten. Unter Präsident Donald Trump gehen die USA entschlossen voran und setzen damit ihr Versprechen um, das Land zum Krypto-Zentrum der Welt zu machen. Dieser Schritt könnte einen globalen Trend auslösen, während Europa Gefahr läuft, den Anschluss zu verlieren.

CZ bestätigt: Viele Länder folgen dem US-Modell, Europa fehlt

Changpeng Zhao, besser bekannt als CZ, gehört zu den einflussreichsten Stimmen im Krypto-Sektor. Nach seinem Rücktritt als CEO von Binance berät er laut eigener Aussage mehrere Regierungen beim Aufbau eigener Krypto-Strategien und Bitcoin-Reserven. In einer Aussage beim Token 2049 Event in Dubai bestätigte er: "Wir beraten viele Länder (außer in Europa) zum Aufbau einer Krypto-Reserve wie in den USA. Europa ist nicht Teil dieser Diskussion, es fehlt auf der Karte."

Während die USA den Aufbau einer staatlichen Bitcoin-Reserve längst bestätigt haben und sogar eine Zielmarke von einer Million Coins diskutieren, verschließt Europa offenbar die Augen vor diesem Finanztrend. Viele Experten warnen, dass Europa erneut einen technologischen Umbruch verschlafen könnte, ähnlich wie es bereits bei künstlicher Intelligenz der Fall war.

Bitcoin steht vor möglicher Preisexplosion

Wie so oft an den Finanzmärkten folgt auf Überzeugung Kapital. Wenn immer mehr Staaten und große Unternehmen beginnen, Bitcoin strategisch zu akkumulieren, wird das ohnehin begrenzte Angebot noch knapper. Große Akteure wie MicroStrategy, BlackRock und die USA selbst könnten dann jeweils über eine Million Bitcoin halten.

Bei einem maximalen Angebot von nur 21 Millionen Coins wird schnell klar, dass dies den Preis massiv in die Höhe treiben könnte. Analysten halten es deshalb für durchaus realistisch, dass Bitcoin bereits in den nächsten Jahren die Marke von 1 Million Dollar erreichen könnte.

