Die Investmentholding von Star-Investor Warren Buffett lädt am Samstag zur Generalversammlung. Im Zentrum: Wer wird Buffetts Nachfolger?Am 3. Mai rückt Berkshire Hathaway wieder ins Zentrum der Finanzwelt! Tausende Investoren pilgern an diesem Wochenende nach Omaha zur Hauptversammlung des Konglomerats, das von Warren Buffett seit fast sechs Jahrzehnten geführt wird. In diesem Jahr ist das Interesse besonders hoch, denn neben den üblichen Fragen zu Strategie und Investitionen wird Vizechef Greg Abel Details zur Nachfolgeregelung präsentieren - ein Thema, das angesichts von Buffetts bevorstehendem 95. Geburtstag zunehmend Gewicht gewinnt. Eine große Überraschung wird es wohl nicht …