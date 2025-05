Boras, Schweden (ots/PRNewswire) -Da sich die Modebranche in Richtung größerer Transparenz und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bewegt, werden digitale Produktpässe (DPP) immer wichtiger. Angesichts der bevorstehenden neuen Vorschriften für Textil-DPP im Rahmen der EU-Strategie für nachhaltige und kreislauforientierte Textilien müssen Marken jetzt handeln, um die kommenden Anforderungen zu erfüllen."Angesichts der bevorstehenden Gesetzgebung ist es für Textilmarken jetzt an der Zeit, sich mit dem Digitalen Produktpass zu beschäftigen", so Kristoffer Schroeder, CTO der Rudholm Group. "Bei der Rudholm Group betrachten wir DPPs nicht nur als Compliance-Anforderung, sondern als strategischen Vorteil, der Marken die Möglichkeit bietet, Vertrauen aufzubauen, Transparenz zu verbessern und sinnvolle Beziehungen zu Verbrauchern zu pflegen."DPPs bieten eine strukturierte Möglichkeit zur Verwaltung von Produktdaten, die die Einhaltung der sich entwickelnden Vorschriften gewährleistet und gleichzeitig die Rückverfolgbarkeit in der gesamten Lieferkette verbessert. Sie ermöglichen es Marken, detaillierte Produktgeschichten zu teilen - von der Rohstoffbeschaffung bis zum Recycling am Ende des Lebenszyklus - und sorgen so für Transparenz in jeder Phase.Über die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen hinaus bieten DPPs Möglichkeiten, die Effizienz zu verbessern, Risiken zu verringern und stärkere Verbindungen zwischen Marken und Verbrauchern aufzubauen. Da Verbraucher immer besser informiert sind und mehr Verantwortlichkeit verlangen, bieten DPPs Marken einen direkten Kanal, um mit ihnen in Kontakt zu treten und Produktinformationen zu kommunizieren, wodurch ihre Verbindung zum Markt weiter gestärkt wird.Die Rudholm Group steht an vorderster Front, wenn es darum geht, Marken beim Übergang zu digitalen Produktpässen durch ihre innovative ShareLabel®-Plattform zu unterstützen. ShareLabel® vereinfacht die Datenverwaltung, gewährleistet eine genaue Nachverfolgung von Produktinformationen in Echtzeit und vereinfacht die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Diese Technologie hilft Marken dabei, ihre Abläufe zukunftssicher zu gestalten und sich an die neuen Industriestandards anzupassen.Schroeder fügt hinzu: "Digitale Produktpässe dienen nicht nur der Einhaltung von Vorschriften, sondern bieten auch eine Chance für Innovation und Führungsstärke. Indem sie detaillierte Produkttransparenz bieten, können Marken nicht nur die sich entwickelnden Standards erfüllen, sondern auch ihre Kunden inspirieren und ein echtes Engagement für Nachhaltigkeit und ethische Praktiken demonstrieren."Wenn sie jetzt handeln, können Marken der Zeit voraus sein und einen reibungslosen Übergang gewährleisten, wenn die neuen Vorschriften in Kraft treten. Die Rudholm Group entwickelt weiterhin Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, die Komplexität der Compliance zu bewältigen und gleichzeitig neue Möglichkeiten für Wachstum und Innovation zu erschließen.Informationen zur Rudholm GroupDie Rudholm Group ist ein globaler Hersteller von Etikettier-, Verpackungs-, Ausstattungs- und digitalen Lösungen mit skandinavischen Wurzeln und Niederlassungen in Europa, Asien und den USA. Das Unternehmen widmet sich nachhaltigen und innovativen Lösungen für die Bekleidungs- und Schuhindustrie.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2674855/Rudholm_Group_Logo.jpgPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/2674856/RudholmGroup_ShareLabel.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rudholm-group-unterstutzung-von-marken-bei-der-einhaltung-von-vorschriften-mit-digitalen-produktpassen-302443949.htmlPressekontakt:Neil Price,Marketingleiter,neil.price@rudholmgroup.comOriginal-Content von: Rudholm Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179484/6024019