Vancouver, British Columbia - 1. Mai 2025 / IRW-Press / Lake Victoria Gold Ltd. (TSXV: LVG) (OTCQB: LVGLF) ("Lake Victoria Gold" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, Mineral Industry Promotion and Consulting Company Limited ("MIP"), am 1. Mai 2025 eine unverbindliche Absichtserklärung ("LOI") mit Nyati Resources (T) Limited ("Nyati") unterzeichnet hat, um eine potenzielle Erschließungsmöglichkeit in kleinem Maßstab (Small-Scale) auf dem unternehmenseigenen Projekt Tembo im Norden Tansanias zu evaluieren.

Die vorgeschlagene Initiative baut auf der Strategie von Lake Victoria Gold auf, die darauf abzielt, frühzeitige betriebliche Erkenntnisse und einen kurzfristigen Wert aus den zu 100 % im Besitz befindlichen Bergbaulizenzen Tembo zu generieren, bei denen in der Vergangenheit mehr als 28 Millionen USD in die Exploration investiert wurden. Die Absichtserklärung skizziert einen Rahmen für MIP und Nyati, um die Bedingungen eines neuen, auf Gold fokussierten Joint Ventures auszuhandeln, das die Verarbeitungsinfrastruktur von Nyati zusammen mit potenziell mineralisiertem Material aus dem Projekt Tembo und den nahe gelegenen primären Bergbaulizenzen ("PMLs") nutzt. Als Betreiber ist eine neue Zweckgesellschaft ("SPV") vorgesehen, sodass die gemäß den geltenden Bergbauvorschriften der Regierung von Tansania zustehende Gewinnbeteiligung von 16 % eingeplant werden kann. Die Zweckgesellschaft wurde noch nicht gegründet und ihre Gründung hängt von weiteren Due-Diligence-Prüfungen und der Unterzeichnung endgültiger Vereinbarungen ab.

Eckdaten des geplanten Joint Ventures:

Vermögenswerte und Infrastruktur: Nyati würde eine bestehende Goldaufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 120 Tonnen pro Tag (t/d), eine im Bau befindliche Aufbereitungsanlage mit 500 t/d Kapazität sowie die entsprechende Infrastruktur, einschließlich Abraumanlagen und Oberflächenrechte, zur Verfügung stellen.

Kapitalzusage: Nyati ist dabei, im Rahmen einer Betriebskapitalfinanzierung bis zu 5 Millionen USD zu beschaffen, um die Ressourcenerschließungsaktivitäten und die anfängliche Inbetriebnahme zu finanzieren.

Bereitstellung von mineralisiertem Material: MIP würde mineralisiertes Material aus seinen Bergbaulizenzen ("MLs") bereitstellen und mit Nyati zusammenarbeiten, um gegebenenfalls weitere PMLs zu konsolidieren.

Betrieb und Management: MIP würde für das operative Tagesgeschäft, die Ernennung von technischem Personal, die Optimierung des Anlagendurchsatzes und der Gewinnungsraten sowie für die Beauftragung qualifizierter Betriebs- und Bergbauunternehmen verantwortlich zeichnen.

Gewinnbeteiligung: Vorbehaltlich des Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung und der Aushandlung der endgültigen Bedingungen wird derzeit eine vorläufige Vereinbarung über die Nettogewinnbeteiligung (nach Abzug der staatlichen Gewinnbeteiligung von 16 %), die eine Aufteilung von 85 % auf MIP und 15 % auf Nyati vorsieht, geprüft.

Due-Diligence-Prüfung: Nyati wird MIP Zugang zu allen relevanten Anlagenunterlagen, Produktionsdaten und behördlichen Genehmigungen gewähren, um eine vollständige Due-Diligence-Prüfung zu ermöglichen.

Die Parteien haben sich auf eine 60-tägige Exklusivitätsfrist geeinigt, um die endgültigen Vereinbarungen zu erarbeiten.

Marc Cernovitch, President und CEO von Lake Victoria Gold, sagt dazu: "Wir sind begeistert von dem Potenzial, eine bestehende Verarbeitungsinfrastruktur und lokale Erzquellen zu nutzen, um eine skalierbare Goldproduktionsplattform in Tansania zu schaffen. Diese vorgeschlagene Partnerschaft steht im Einklang mit unserer Strategie, kurzfristige Werte zu erschließen und gleichzeitig unsere Kernexplorationsprojekte weiter auszubauen."

Diese Ankündigung folgt auf die Pressemeldung des Unternehmens vom 24. April 2025, in der bekannt gegeben wurde, dass MIP kurzfristige Golderschließungsmöglichkeiten unter Nutzung der bestehenden regionalen Verarbeitungsinfrastruktur von MLs und PMLs bewertet. Das geplante Joint Venture mit Nyati bietet unter Vorbehalt weiterer Due-Diligence-Prüfungen, technischer Studien und der erfolgreichen Aushandlung endgültiger Vereinbarungen eine Möglichkeit zur Umsetzung dieser Strategie.

Vorsorglicher Hinweis zu den vorläufigen Erschließungskonzepten

Das Unternehmen weist darauf hin, dass sich die Bewertung der potenziellen Erschließungsmöglichkeiten beim Projekt Tembo in einem vorläufigen Stadium befindet und nicht auf einer Mineralressourcenschätzung oder einer wirtschaftlichen Analyse, wie etwa einer Machbarkeitsstudie, basiert. Daher gibt es erhebliche technische und wirtschaftliche Ungewissheiten, die noch nicht geklärt sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf metallurgische Gewinnung, Gehaltskontinuität, Abbaubarkeit, Genehmigungen, Verarbeitungskapazität, Kapital- und Betriebskosten sowie die Verfügbarkeit von Finanzmitteln. Jeder Verweis auf potenzielle Erschließungsszenarien ist konzeptioneller Natur und sollte nicht als Hinweis darauf verstanden werden, dass ein wirtschaftlicher oder technischer Fall für den Abbau beim Projekt Tembo angedeutet wurde.

Investor Relations-Vereinbarung

Mit Wirkung zum 1. Mai 2025 hat das Unternehmen die in Ontario eingetragene Firma 1000724287 Ontario Ltd. damit beauftragt, für eine anfängliche Dauer von drei Monaten als Investor Relations Advisor (der "IRA") zu fungieren. Gemäß den Vertragsbedingungen erhält der IRA eine Gesamtvergütung von 50.000 CAD$ für die anfängliche Laufzeit. Das Unternehmen wird auch alle genehmigten Ausgaben im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung bezahlen. Alle Ausgaben, die einen Betrag von 750 CAD$ übersteigen, müssen im Voraus bewilligt werden.

Die Investor-Relations-Kampagne wird eine vielfältige und strategische Mischung an Marketinginitiativen umfassen, die eigene Medien, soziale Medien und kurze Videoinhalte, bezahlte Werbestrategien, Syndizierung von Partnern und Subunternehmern sowie gezielte Sensibilisierung über aktienspezifische Plattformen einschließen.

Die Kampagne wird von Herrn Tyler Troup, Managing Director des IRA, geleitet. Herr Troup verfügt über mehr als 16 Jahre Erfahrung im Bereich Investor Relations und hat mehrere hundert börsennotierte Venture-Unternehmen an acht Börsen in sieben Ländern erfolgreich bei der Erweiterung ihrer Aktionärsbasis und bei der Mobilisierung von Wachstumskapital unterstützt.

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von David Scott, Pr. Sci. nat., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Scott ist ein Direktor und leitender Angestellter des Unternehmens.

Über Lake Victoria Gold (LVG):

Lake Victoria Gold ist ein wachstumsstarkes Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol LVG notiert ist. Das Unternehmen nutzt seine einzigartige Position und Erfahrung und konzentriert sich in erster Linie auf das Wachstum und die Konsolidierung im äußerst ertragreichen und höffigen Lake Victoria Goldfield in Tansania.

Das Unternehmen besitzt sämtliche Anteile am neben der Mine Bulyanhulu von Barrick gelegenen Projekt Tembo, in dem bislang Bohrungen über mehr als 50.000 Meter absolviert wurden. Das Unternehmen hält auch eine 100%ige Beteiligung am Projekt Imwelo, einem vollständig genehmigten Goldprojekt westlich von AngloGold Ashantis Goldmine Geita. Mit historischen Ressourcenschätzungen und einer Vormachbarkeitsstudie aus dem Jahr 2021 ist das Projekt vollständig für den Bau einer Mine und die Produktion zugelassen, was es zu einer kurzfristigen Erschließungsmöglichkeit macht.

LVG hat ein sehr erfahrenes Team zusammengestellt, das über langjährige Erfahrung in der Erschließung, Finanzierung und dem Betrieb von Bergbauprojekten in Afrika verfügt, wobei das Management, die Direktoren und die Partner mehr als 60 % der Aktien halten. Das Unternehmen ist insbesondere dankbar für die Unterstützung und die Kapitalbeteiligung von Barrick Gold sowie die jüngste strategische Partnerschaft mit der Taifa Group.

Die Taifa Group (eine vielfältige Unternehmensgruppe mit Beteiligungen u. a. in den Bereichen Bergbau, Telekommunikation, Öl und Gas, Agrarwirtschaft, Pharmazeutika und der Lederindustrie) hat mit dem Unternehmen eine Vereinbarung abgeschlossen, um über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Taifa Mining (ein Unternehmen, das sich vollständig in tansanischem Besitz befindet) oder andere Unternehmen eine Beteiligung am Unternehmen zu erwerben. Taifa Mining wird auch den gesamten Vertragsbergbau und die Bauarbeiten für das Projekt Imwelo übernehmen. Taifa Mining ist das größte Bergbau-Vertragsunternehmen Tansanias mit über 30 Jahren Erfahrung im Bergbau. Taifa ist der bevorzugte Auftragnehmer für die meisten Minen in Tansania und unterhält langjährige und erfolgreiche Beziehungen zu Unternehmen wie Petra, De Beers, Barrick und AngloGold Ashanti. Darüber hinaus besitzt Taifa die größte Flotte an Bergbauausrüstung in Tansania. Als Unternehmen hat sich Taifa verpflichtet, die neuesten international anerkannten Standards in allen Aspekten seines Geschäfts zu übernehmen und einzuhalten.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter: zukünftige Explorations- und Erschließungspläne in Bezug auf das Projekt Imwelo; die Vertragsarbeiten auf dem Projekt Imwelo durch Taifa; die Sicherung zusätzlicher Finanzmittel für die Erschließungskosten für das Projekt Imwelo; der Abschluss des Erwerbs des Projekts Imwelo und der gleichzeitigen Finanzierung, einschließlich der Erfüllung der damit verbundenen Abschlussbedingungen; und der Erhalt aller aufsichtsrechtlichen Genehmigungen, einschließlich des Erhalts der Genehmigung des Erwerbs und der Finanzierung durch die TSX Venture Exchange. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, wenn auch nicht immer, durch Wörter wie "erwarten", "planen", "antizipieren", "projizieren", "anvisieren", "potenziell", "Zeitplan", "prognostizieren", "budgetieren", "schätzen", "beabsichtigen" oder "glauben" bzw. ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind oder wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "sollten" oder "dürften". Alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem diese Aussagen gemacht werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von LVG liegen, einschließlich Risiken in Verbindung mit oder in Bezug auf: den Abschluss des Erwerbs des Projekts Imwelo, der gleichzeitigen Finanzierung und der damit verbundenen Transaktionen, einschließlich des Erhalts aller behördlichen Genehmigungen und Zustimmungen Dritter; die Volatilität der Metallpreise und der Stammaktien von LVG; Änderungen der Steuergesetze; den Gefahren, die mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten verbunden sind; die Ungewissheit von Reserven- und Ressourcenschätzungen; das Nichterreichen von Erschließungs- oder Produktions-, Kosten- oder anderen Schätzungen; tatsächliche Explorations- oder Erschließungspläne und -kosten, die wesentlich von den Schätzungen des Unternehmens abweichen; die Fähigkeit, die für Bergbauaktivitäten erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen oder Zulassungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten; Umweltvorschriften oder -gefahren und die Einhaltung komplexer Vorschriften im Zusammenhang mit Bergbauaktivitäten; Klimawandel und Klimawandelvorschriften; Wechselkursschwankungen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; Finanzierungs- und Verschuldungsaktivitäten; Betriebstätigkeiten im Ausland und in Entwicklungsländern und die Einhaltung ausländischer Gesetze, einschließlich derjenigen, die mit Betriebstätigkeiten in Tansania verbunden sind, und einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit Änderungen ausländischer Gesetze und einer sich ändernden Politik in Bezug auf Bergbau und lokale Eigentumsanforderungen oder die Verstaatlichung von Ressourcen im Allgemeinen, einschließlich der Reaktion auf den COVID-19-Ausbruch; abgelegene Betriebe und die Verfügbarkeit einer angemessenen Infrastruktur; Preis- und Verfügbarkeitsschwankungen bei Energie und anderen für den Bergbaubetrieb erforderlichen Betriebsmitteln; Engpässe oder Kostensteigerungen bei den erforderlichen Ausrüstungen, Lieferungen und Arbeitskräften; regulatorische, politische und länderspezifische Risiken, einschließlich lokaler Instabilität oder terroristischer Akte und deren Auswirkungen; die Abhängigkeit von Auftragnehmern, Dritten und Joint-Venture-Partnern; Anfechtung von Eigentums- oder Oberflächenrechten; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal und die Fähigkeit, qualifiziertes Personal anzuwerben und zu halten; das Risiko eines nicht versicherbaren oder nicht versicherten Verlustes; ungünstige Klima- und Wetterbedingungen; Prozessrisiken; den Wettbewerb mit anderen Bergbauunternehmen; die Unterstützung der Gemeinschaft für die Tätigkeit von LVG, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Streiks und der gelegentlichen Einstellung von Tätigkeiten; Konflikte mit kleinen Bergleuten; Ausfälle von Informationssystemen oder Bedrohungen der Informationssicherheit; die Fähigkeit, angemessene interne Kontrollen über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten, wie sie gesetzlich vorgeschrieben sind; die Einhaltung von Anti-Korruptionsgesetzen und Sanktionen oder anderen ähnlichen Maßnahmen; soziale Medien und der Ruf von LVG; und andere Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens offengelegt werden.

Die zukunftsgerichteten Aussagen von LVG beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements und spiegeln deren gegenwärtige Erwartungen in Bezug auf zukünftige Ereignisse und betriebliche Leistungen wider und gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments. LVG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten oder sich ereignen werden, oder wenn sie eintreten, welche Vorteile oder Verpflichtungen LVG daraus erwachsen. Aus den oben genannten Gründen sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79439Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79439&tr=1



