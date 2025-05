Die Börse in Mailand zeigt sich überraschend stabil - Zollsorgen hin oder her. Doch ein Blick auf die Kurslisten offenbart: Viele Titel, vor allem aus Luxus- und Lebensmittelbereichen, notieren deutlich unter ihren Höchstständen. Zeit für Schnäppchenjäger! Ein Faktor hinter dem neuen Optimismus: Giorgia Meloni. Italiens Premierministerin zeigte am 17. April diplomatisches Geschick und eine gute Portion Charme. Ganz in Weiß empfing sie US-Präsident ...

Den vollständigen Artikel lesen ...