Dublin (ots/PRNewswire) -Entdecken Sie den C2810Z5, C2820Z5, Whitestone 2 und Live-Firmware-Demos, während OCP-Führungskräfte und Innovatoren zusammenkommen.MiTAC Computing Technology, ein weltweit führender Anbieter von leistungsstarken und energieeffizienten Serverlösungen, ist stolz darauf, seine Teilnahme am OCP EMEA Summit 2025 anzukündigen, der am 29. und 30. April im Convention Centre Dublin stattfindet. An Stand Nr. B13 wird MiTAC seine neuesten Innovationen in den Bereichen Serverdesign, nachhaltige Kühlung und Open-Source-Firmware-Entwicklung vorstellen und damit die Zukunft der Rechenzentrumsinfrastruktur unterstützen.M iTAC C2810Z5 & C2820Z5: Nachhaltiges thermisches Design vorantreibenMiTAC wird zwei neue OCP-Serverplattformen vorstellen - MiTAC C2810Z5 (luftgekühlt) und C2820Z5 (flüssigkeitsgekühlt), die speziell für die Anforderungen von Hochleistungsrechnern (HPC) und KI-Workloads entwickelt wurden. Diese Server mit mehreren Knoten basieren auf den neuesten Prozessoren der AMD EPYC 9005-Serie, unterstützen die neuesten EPYC 9005-Prozessoren und sind auf optimale Rechendichte und Energieeffizienz ausgelegt.Der C2810Z5, ein 2OU-Server mit 2 Knoten und einem Sockel sowie 12 DDR5-6400-DIMM-Steckplätzen pro Knoten, eignet sich perfekt für die Bereitstellung von Microservices in Cloud-Umgebungen und bietet eine herausragende Effizienz in Bezug auf die Leistung pro Watt.Der C2820Z5, ein 2OU-Server mit 4 Knoten und zwei Sockeln, stellt einen großen Fortschritt in Sachen Wärmemanagement und Nachhaltigkeit dar. Die Technologie der direkten Flüssigkeitskühlung bietet eine überzeugende Lösung für Hochleistungscomputer, die den Energieverbrauch des Servers und den Geräuschpegel reduziert und gleichzeitig die Effizienz der Stromnutzung verbessert.OpenBMC und Open Platform Firmware: Anpassen und Verbessern der SerververwaltungIm Einklang mit dem Bekenntnis von MiTAC Computing zu Transparenz und offener Innovation wird das Unternehmen während des Gipfels Live-Demonstrationen seiner OpenBMC- und Open Platform Firmware-Entwicklungen veranstalten. Diese Demos unterstreichen MiTACs End-to-End-Expertise bei der Integration von Hardware und Software - eine Fähigkeit, die das Unternehmen im Bereich der Rechenzentren auszeichnet.Open-Source-Firmware ist mehr als ein Trend - sie ist die Zukunft einer skalierbaren, sicheren Infrastruktur. Das Firmware-Portfolio von MiTAC Computing basiert auf OpenBMC und Open Platform Firmware und bietet Kunden Flexibilität, Transparenz und Kontrolle. Es ermöglicht eine einheitliche Serververwaltung, schnellere Startzeiten und verbesserte Nachhaltigkeit durch echte Open-Source-Innovation.MiTAC Whitestone 2: Altbewährtes trifft auf SpitzeninnovationMiTAC Computing wird auch die MiTAC Whitestone 2 (WS2) Server-Serie vorstellen, eine kompakte und dennoch leistungsstarke Plattform, die speziell für ORAN CU/DU und Edge Computing Anwendungen entwickelt wurde. Mit Unterstützung für skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 4. Generation bietet der WS2 ein 1U-Gehäuse mit geringer Tiefe, einen frontseitigen Zugang für einfache Wartung und robuste Synchronisationstechnologien wie IEEE 1588 v2, Sync-E und GPS-Holdover-Optionen - ideal für Telekommunikations- und mobile Edge-Anwendungen.Mit erweiterten Betriebstemperaturen, einem dualen -48VDC Stromeingang und einem integrierten Intel Mount Bryce FEC-Beschleuniger demonstriert der WS2 den kontinuierlichen Beitrag von MiTAC zur Open Compute Project Community. Die Plattform eignet sich besonders für vRAN- und O-RAN-Implementierungen und passt perfekt zur Vision von OCP für offenes, flexibles und nachhaltiges Edge-Computing in der EMEA-Region.Besuchen Sie MiTAC auf dem OCP EMEA 2025 - Stand B13Besuchen Sie MiTAC Computing am Stand B13 und entdecken Sie das komplette Portfolio an OCP-inspirierten Lösungen. Unsere technischen Experten zeigen Ihnen aus erster Hand, wie MiTAC die Diskussion über Nachhaltigkeit in Rechenzentren, Open-Source-Technologien und integrierte Rechenlösungen vorantreibt.Laden Sie die neueste Broschüre von MiTAC zu OCP-Plattformen herunter: https://www.mitaccomputing.com/en/company/catalogsInformationen zu MiTAC Computing Technology CorporationMiTAC Computing Technology Corp. ist eine Tochtergesellschaft der MiTAC Holdings und bietet umfassende, energieeffiziente Serverlösungen, die sich auf eine bis in die 1990er-Jahre zurückreichende Branchenerfahrung stützen. MiTAC Computing ist auf KI-, HPC-, Cloud- und Edge-Computing spezialisiert und wendet strenge Methoden an, um kompromisslose Qualität nicht nur auf der Barebone-Ebene, sondern vor allem auf der System- und Rack-Ebene zu gewährleisten - dort, wo wahre Leistung und Integration am wichtigsten sind. Durch dieses Engagement für Qualität auf allen Ebenen unterscheidet sich MiTAC Computing von anderen Unternehmen der Branche. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plattformen für Hyperscale-Rechenzentren, HPC- und KI-Anwendungen, die eine optimale Leistung und Skalierbarkeit gewährleisten.Mit seiner globalen Präsenz und End-to-End-Fähigkeiten - von der Forschung und Entwicklung über die Fertigung bis hin zum globalen Support - bietet MiTAC Computing flexible, qualitativ hochwertige Lösungen, die auf individuelle Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind. MiTAC Computing nutzt die neuesten Fortschritte in den Bereichen KI und Flüssigkeitskühlung sowie die kürzlich erfolgte Integration von Intel DSG- und TYAN-Serverprodukten und zeichnet sich durch Innovation, Effizienz und Zuverlässigkeit aus. Dadurch werden Unternehmen in die Lage versetzt, zukünftige Herausforderungen zu meistern.Website der MiTAC Computing Technology Corporation: https://www.mitaccomputing.com/sarah.chen.lin@mitaccomputing.comPressekontakt:MiTAC Computing Technology CorporationSarah Chen Linsarah.chen.lin@mitaccomputing.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2676842/Picture2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mitac-computing-stellt-auf-dem-ocp-emea-summit-2025-die-nachste-generation-von-ocp-servern-und-innovationen-bei-der-offenen-firmware-vor-302444012.htmlOriginal-Content von: MiTAC Computing Technology Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163361/6024042