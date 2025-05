Paris (ots/PRNewswire) -Mit der klaren Vision, qualitativ hochwertige Elektrofahrzeuge zu erschwinglichen Preisen anzubieten, setzt VinFast verstärkt auf Innovation. Diese Strategie wurde von der Vorstandsvorsitzenden Frau Thuy Le während der jüngsten Telefonkonferenz des Unternehmens bekräftigt."Wir bei VinFast reagieren flexibel auf die Veränderungen im regulatorischen und geopolitischen Umfeld. Unsere vertikal integrierten Fertigungskapazitäten und die hohe Lokalisierungsrate sind in dieser unsicheren Zeit entscheidende Wettbewerbsvorteile für VinFast."Dies bekräftigte Frau Thuy Le, Vorsitzende von VinFast, bei der jüngsten Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals 2024 und des Gesamtjahres 2024."Gleichzeitig ergreifen wir proaktive Maßnahmen, um die Verkaufsleistung zu sichern und aufrechtzuerhalten. Dazu gehören die Stärkung der Kunden- und Händlerbindung, die Optimierung von Markteinführungsstrategien und die Stärkung der Markenbekanntheit.""Wir konzentrieren uns darauf, bessere Produkte zu entwickeln, in Innovationen zu investieren und sicherzustellen, dass unsere Kunden hochwertige und erschwingliche Elektrofahrzeuge erhalten."VinFasts strategisches Ziel ist ein doppeltes Engagement: bahnbrechende Innovationen und die Entwicklung überzeugender Fahrzeugdesigns zu attraktiven Preisen. Zum Ende des Geschäftsjahres 2024 verzeichnete das Unternehmen ein solides operatives Ergebnis und konnte weltweit 97.399 Elektrofahrzeuge ausliefern. Damit wurde das ursprüngliche Ziel von 80.000 Einheiten deutlich übertroffen.Durch einen vielschichtigen Ansatz, der ein vielfältiges Fahrzeugportfolio, ein neuartiges Ökosystem für grüne Mobilität und strategisch umgesetzte Anreize umfasst, übt VinFast weiterhin einen transformativen Einfluss auf die Verbraucherpräferenzen aus.Das Jahr war auch von bedeutenden Fortschritten bei den globalen Expansionsinitiativen des Unternehmens geprägt, wie sich in einer Verzehnfachung der Verkäufe außerhalb Vietnams im Vergleich zum Vorjahr zeigt. Dadurch stieg der Beitrag dieser Märkte zu den Gesamtlieferungen von drei Prozent auf zehn Prozent.Darüber hinaus wurde VinFast im Jahr 2024 in vielversprechende asiatische Märkte eingeführt und gleichzeitig das globale Händlernetz weiter ausgebaut.Diese grundlegende Strategie, ein umfassendes Spektrum an Elektrofahrzeugen einzuführen, um den Zugang zu nachhaltiger Mobilität zu demokratisieren, untermauert den Ansatz von VinFast auch auf dem europäischen Markt.Unter Verwendung einer speziell für Elektrofahrzeuge entwickelten Plattform haben die Ingenieure von VinFast den VF 6 entwickelt. Dabei handelt es sich um einen kleinen Elektro-SUV im B-Segment, der viele nützliche Funktionen, Sicherheitsmaßnahmen und fortschrittliche Technologien, die normalerweise in teureren Autos zu finden sind, nahtlos in sich vereint.All dies ist in einem kleinen, erschwinglichen Paket enthalten, das speziell für einen wichtigen Teil des europäischen Automobilmarktes entwickelt wurde. VinFast hält sein Versprechen, europäischen Käufern attraktive Elektrofahrzeuge anzubieten, und ist überzeugt, dass der VF 6 sowohl für erfahrene Elektroautofahrer als auch für Elektro-Einsteiger attraktiv sein wird. Diese Markteinführung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu emissionsfreiem Transport.Der VinFast VF 6 ist in zwei Ausstattungsvarianten erhältlich: Eco mit einem Einstiegspreis von 33.990 Euro und Plus ab 37.990 Euro. Ergänzend dazu bietet VinFast ein umfassendes After-Sales-Paket, darunter eine branchenführende 7-Jahres- beziehungsweise 160.000-Kilometer-Garantie sowie mobile Serviceleistungen in VinFast-Filialen oder über ein wachsendes Netzwerk akkreditierter Partner in ganz Europa.Der vom renommierten Torino Design Studio entworfene VF 6 besticht durch seinen einzigartigen visuellen Stil. Die Frontpartie ziert ein leuchtendes LED-V-Logo, das die Marke leicht erkennbar macht. Die glatte, geformte Karosserie sorgt für eine effiziente Fortbewegung, und die attraktiven 19-Zoll-Leichtmetallräder (Serie beim Plus-Modell) verleihen dem VF 6 im Vergleich zu anderen Fahrzeugen seiner Klasse einen besonderen Look.Angetrieben wird der VinFast VF 6 von einem 150-kW-Elektromotor mit 330 Newtonmeter (Nm) Drehmoment. Seine 59,6-kWh-LFP-Batterie ermöglicht eine Reichweite von bis zu 410 Kilometern (Eco-Modell) beziehungsweise 379 Kilometern (Plus-Modell) nach WLTP-Test.Das Fahrzeug kann DC-Schnellladen nutzen, wodurch die Batterie in nur 25 Minuten von zehn Prozent auf 70 Prozent aufgeladen werden kann. Besitzer des VF 6 können ein großes Netzwerk von über 700.000 Ladestationen in ganz Europa nutzen, das sich optimal mit den VinFast-Optionen zum Laden zu Hause oder in Geschäften kombinieren lässt.Die Designidee des VF 6, Stil und Funktionalität zu vereinen, setzt sich auch im Innenraum fort. Trotz seiner geringen Länge von 4,25 Metern und Breite von 1,8 Metern wirkt das Fahrzeug offen und geräumig. Im gesamten Innenraum kommen robuste, umweltfreundliche Materialien zum Einsatz, wobei den am häufigsten berührten Teilen besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird.Der VF 6 verfügt über eine in seiner Klasse führende Standardausstattung, die ein umfassendes Paket fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme (ADAS) mit autonomen Fahrfunktionen der Stufe 2, kabellose Apple CarPlay- und Android Auto-Integration, ein 360-Grad-Rundumsichtkamerasystem und ein Panorama-Schiebedach über die gesamte Fahrzeuglänge umfasst.Innerhalb Europas können potenzielle Käufer über eine wachsende Zahl von Händlern und Partner-Servicezentren problemlos auf das Produktangebot und den erstklassigen Kundendienst von VinFast zugreifen.VinFast arbeitet aktiv am Aufbau eines starken Händlernetzes in ganz Europa. Das Unternehmen hat eine Vereinbarung mit dem Autohaus Hübsch über den Betrieb von Ausstellungsräumen in Deutschland unterzeichnet und beabsichtigt, die Händlerpräsenz in den großen Metropolen Deutschlands, Frankreichs und der Niederlande auszubauen. Dieser strategische Ansatz ermöglicht es VinFast, die Betriebseffizienz zu optimieren, Risiken zu minimieren und von der etablierten lokalen Marktexpertise zu profitieren.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2677927/VinFast_VF_6.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/das-grune-versprechen-von-vinfast-innovation-in-reichweite-302444062.htmlPressekontakt:Thomas Maakestad,07596 885356,thomas.maakestad@pfpr.comOriginal-Content von: VinFast, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132297/6024053