New York (ots/PRNewswire) -TUMI enthüllt den zweiten Teil seiner mehrteiligen Kampagne, die die bislang leichteste Hartschalenkollektion der Marke in den Fokus rücktDie internationale Reise- und Lifestyle-Marke TUMI stellt im Rahmen der zweiten Phase seiner mehrteiligen Kampagne "Uncompromisingly Light" die bislang leichteste Hartschalenkollektion der Marke vor: 19 Degree Lite. Im Mittelpunkt der Kampagne steht erneut der langjährige globale Markenbotschafter von TUMI, Lando Norris - weltbekannter Formel-1 Fahrer für McLaren.Die Kampagne veranschaulicht das Gefühl von Leichtigkeit, das die neue Kollektion vermittelt. Durchdachte Details, wie besonders leichte Doppelrollen und Reißverschlüsse ermöglichen es dem Markenbotschafter, sich auf Reisen mühelos fortzubewegen.""Die Zusammenarbeit mit TUMI ist für mich immer etwas Besonderes - diese Kampagne hat meine erste Reise an den Comer See unvergesslich gemacht", so Lando Norris. "Mit 19 Degree Lite an meiner Seite war das Entdecken der wunderschönen Landschaft rund um den Comer See ein Leichtes - ein Erlebnis, das ich noch lange in Erinnerung behalten werde."Die Kampagne wurde unter der Regie von Keane Pearce Shaw und mit Fotografien von Emma Panchot am Comer See realisiert. Sie erzählt aus der persönlichen Perspektive von Lando Norris und zeigt ihn unter anderem bei einem Besuch der berühmten Villa Erba sowie bei der Fahrt über historische Kopfsteinpflasterstraßen. Die filmische Inszenierung unterstreicht die mühelose Beweglichkeit der neuen Kollektion - ein Echo auf die Freiheit und Wendigkeit, die auch das Fahren eines Formel-1-Wagens kennzeichnen."19 Degree Lite verkörpert unser fortwährendes Bestreben, Produkte zu entwickeln, die unsere Kundinnen und Kunden auf ihren Reisen kompromisslos begleiten", erklärt Victor Sanz, Creative Director bei TUMI. "Lando ist mit seinem Anspruch an Präzision und Design sowie seiner sportlichen Leidenschaft die ideale Besetzung für das zweite Kapitel dieser Kampagne. Ihn im Umgang mit unseren Produkten zu beobachten, ist faszinierend - seine natürliche Beweglichkeit und Kontrolle spiegeln genau das wider, was 19 Degree Lite auszeichnet."Die Kollektion umfasst zwei Koffergrößen - Aufgabegepäck in Form von Extended Trip und Short Trip Varianten - sowie zwei Handgepäckvarianten: International Carry-On und Continental Carry-On. Die Produkte sind in den Farben Blush, Titanium Grey und Black Graphite erhältlich, ergänzt durch die saisonalen Varianten Amber und Cobalt. Die Preise liegen zwischen 790 und 1050 Euro.Neben der neuen 19 Degree Lite-Kollektion wird in der Kampagne auch die exklusive TUMI | McLaren-Linie gezeigt - in einem neuen Farbton namens Super Grey, der von der Bestsellerfarbe Supernova Silver von McLaren inspiriert ist. Ergänzt wird die Kampagne durch ausgewählte Modelle aus den ikonischen TUMI-Kollektionen Harrison, Alpha Bravo und Turin.19 Degree Lite - das bislang leichteste Modell der 19 Degree-Reihe - ist ab sofort weltweit in allen TUMI-Stores sowie online unter TUMI.com erhältlich. Weitere exklusive Inhalte zur Kampagne sind auf den Social-Media-Kanälen von @TUMITravel abrufbar.Über TUMISeit 1975 stellt TUMI hochwertige Produkte für anspruchsvolle Reisende her. Um alle Aspekte des Reisens zu verbessern und zu vereinfachen, greift die Marke auf insgesamt 50 Jahre Forschung im Bereich Qualität, Innovation, Design, Service und Funktionalität zurück. Mit über 2.000 Verkaufsstellen in über 75 Ländern, ist TUMI weltweit erhältlich.Weitere Informationen unter TUMI.com sowie auf Instagram, TikTok, Facebook und YouTube.TUMI und das TUMI-Logo sind eingetragene Marken von Tumi, Inc. © 2025 Tumi, Inc.TUMI MedienkontaktJerad Hulse - jerad.hulse@tumi.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2423872/TUMI_BLACK_Logo.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2669384/Lando_Norris_with_Product.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tumi-prasentiert-neue-19-degree-lite-kollektion-mit-globalen-markenbotschafter-lando-norris-302438453.htmlOriginal-Content von: Tumi Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100051153/100931012