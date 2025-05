DJ MÄRKTE USA/Wall Street dank positiver Geschäftszahlen im Aufwind

DOW JONES--Die Wall Street nimmt am Donnerstag den Schwung aus dem späten Vortagesgeschäft mit. Denn der US-Aktienmarkt deutet auf einen festen Handelsbeginn am Kassamarkt hin. Der marktbreite S&P-500 könnte den achten Gewinntag in Serie verbuchen und offenbart schon jetzt die beste Siebentagebilanz seit 2020. Gestützt wird die positive Stimmung diesmal von starken Geschäftsberichten wichtiger Unternehmen, wobei Meta Platforms und Microsoft die größten Positiv-Überraschungen liefern. Die beiden Aktien schnellen vorbörslich um 6,7 und 8,6 Prozent nach oben. Microsoft hat im dritten Geschäftsquartal deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Auch Meta Platforms hat in der ersten Periode die Erwartungen klar übertroffen.

"Die Wall Street steht vor einem Anstieg, da sich Knospen des Mai-Optimismus entfalten, unterstützt durch die Stärke der großen Technologieunternehmen", sagt Marktstrategin Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown. Schwache Arbeitsmarktdaten erinnern Anleger aber daran, dass die Zollthematik keineswegs ausgestanden ist. Die höher als gedacht ausgefallenen Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung reihen sich nahtlos ein in eine Serie zuletzt mies ausgefallener Konjunkturdaten - ein Ergebnis der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Die Zölle sollen nach der jüngsten Verschiebung überwiegend im Juli in Kraft treten - sie werfen aber ihre Schatten bereits merklich voraus.

