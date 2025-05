TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im April weiter verschlechtert und den tiefsten Stand seit fünf Monaten erreicht. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel um 0,3 Punkte auf 48,7 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Donnerstag in Tempe mitteilte. Es ist der dritte Rückgang des Stimmungsindikators in Folge und der tiefste Stand seit vergangenen November. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem stärkeren Rückgang auf 47,9 Punkte gerechnet.

Der ISM-Index ist damit tiefer unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten gefallen und signalisiert ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivität in den Industriebetrieben der größten Volkswirtschaft der Welt. Im Januar war der ISM noch erstmals seit Oktober 2022 über diese Marke gestiegen und hatte sich auch im Februar knapp darüber gehalten./jkr/he