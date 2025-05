OPEX® Corporation ist global führend bei automatisierten Systemen der kommenden Generation. Das Unternehmen bietet innovative Lösungen für die Automatisierung von Lagerhäusern, Dokumenten und Postsendungen. Es gibt mit Stolz bekannt, dass sein automatisiertes System für Sortierung, Abruf und Lieferung Sure Sort® X mit Xtract mit dem prestigeträchtigen Preis Red Dot Award: Product Design 2025 ausgezeichnet wurde. Der jährlich stattfindende Designwettbewerb Red Dot Award wird weltweit als einer der bekanntesten und größten seiner Art angesehen. Die Gewinner werden von einem internationalen Komitee von Fachleuten nach dem Motto "Auf der Suche nach gutem Design" ausgesucht. OPEX gewinnt diesen Preis zum zweiten Mal in Folge, nachdem das Unternehmen den Red Dot Award bereits 2024 für sein automatisiertes System (AS/RS) Infinity® erhalten hatte.

"Wir fühlen uns sehr geehrt, den Red Dot Award: Product Design 2025 für unser System Sure Sort X mit Xtract zu erhalten," sagte Alex Stevens, President of Warehouse Automation, OPEX. "Seit 50 Jahren entwickelt OPEX innovative, einzigartige Lösungen, damit unsere Kunden ihre geschäftlichen Herausforderungen meistern können. Der Preis ist auf das Engagement unseres talentierten Design-Teams zurückzuführen, das hervorragende Leistungen für die Transformation von Arbeitsprozessen erbringt."

OPEX Corporation's Sure Sort X mit Xtract ist für die Automatisierung von Lagerhäusern das einzige komplett adaptierbare System, das mehrere manuelle Tätigkeiten Sortieren, Abrufen und Verpacken von Bestellungen mit nur einem Knopfdruck automatisiert. Das erhöht die Effizienz und hilft beim derzeitigen Arbeitskräftemangel.

Das flexible und robuste Sortiersystem Sure Sort X ist mit seiner kompakten Form, seiner Leistung und seiner Anpassungsfähigkeit einzigartig. Es verarbeitet fast 100 zu sortierender Artikel bis zu einem Gewicht von 20 Pfund und kategorisiert sie entsprechend Größe und Typ. Der Durchfluss sind bis zu 2.100 Artikel pro Stunde.

Wenn Sure Sort X mit Xtract kombiniert wird das revolutionäre automatisierte Abrufsystem von OPEX für Bestellungen wird die Suche nach Päckchen und deren Transfer in Transportcontainer ebenfalls vollkommen automatisiert, was die manuelle Durchführung dieser Aufgabe überflüssig macht. Xtract bearbeitet Bestellungen bis zu 30 Pfund und bietet zahlreiche Varianten für die Abwicklung von Aufträgen im Bereich eCommerce.

Der internationale Red Dot gilt als begehrenswerte Auszeichnung für Qualität. Die Jury für den 2025 Red Dot Award: Product Design setzte sich aus 43 Experten aus 21 Ländern zusammen. Es lagen Bewerbungen aus mehr als 60 unterschiedlichen Ländern vor. Die Gewinner wurden aufgrund von zahlreichen Kriterien wie ästhetisches Erscheinungsbild, Funktionalität, smartes oder innovatives Engineering bestimmt, wobei das herausragende Design maßgeblich war. Die Gewinner werden im Verlauf der jährlichen Red Dot Gala in Essen, Deutschland geehrt und werden im Red Dot Jahrbuch, Museum und online dargestellt.

OPEX® Corporation ist global führend in Automatisierung der kommenden Generation. Das Unternehmen bietet innovative, einzigartige Lösungen für die Automatisierung von Lagerhäusern, Dokumenten und Postsendungen. Der Hauptsitz von OPEX befindet sich in Moorestown, NJ und weitere Niederlassungen Pennsauken, NJ, Plano, TX, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und Australien. OPEX beschäftigt ungefähr 1.600 Mitarbeiter, die ständig an neuen, flexiblen und skalierbaren Technologielösungen arbeiten, die heute und in Zukunft bei der Bewältigung geschäftlicher Herausforderungen helfen. Im Jahr 2025 feiert das Unternehmen seinen 50. Geburtstag unter der Führung der Familie Stevens.

