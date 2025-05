Solana-Kurs über 153 $ und könnte mit Solaxy als Zünder 180 $ erreichen

Solana kann wieder an Stärke gewinnen und notiert nun über 153 USD, während Investoren bereits die Marke von 180 USD in den Blick nehmen. Auf der Suche nach dem nächsten Katalysator für die Rally verweisen immer mehr auf die erste Solana-Skalierungslösung Solaxy, welche mit ihrem Presale 32,65 Mio. USD eingenommen hat.

Zuletzt hat die Kaufaktivität sogar noch einmal zugenommen, da Solaxy die einzige Lösung ist, welche sich den anhaltenden Problemen der Netzwerküberlastung der Layer-1 widmet. Dies sind es die Punkte, welche Solana bisher davon abgehalten haben, dass es Ethereum als führende Smart-Contract-Blockchain überholt.

Mithilfe von Solaxy könnte das Ökosystem sein volles Potenzial entfalten. Das gestiegene Verkaufstempo treibt den Presale immer näher an das Finanzierungsziel, weshalb es für Interessierte langsam knapp wird, um sich die Coins zu dem ermäßigten Preis vor der ersten Listung zu sichern.

Durch die Markteinführung erhält eine große Anzahl von Anlegern einen leichteren Zugriff, was die Preise treiben kann. In der aktuellen Phase werden die $SOLX-Coins für nur noch drei Stunden für 0,00171 USD angeboten. Jedoch dürfte es sich dabei um eine der letzten Vorverkaufsrunden handeln.

Solana wird von bullischen Faktoren unterstützt, aber Solaxy könnte SOL auf 200 USD und darüber hinaus treiben

Derzeit profitiert Solana von einem positiven Momentum des Ökosystems. So wurde unter anderem die Anzahl der Stablecoins impulsiv gesteigert und hat kürzlich mehr als 13,07 Mrd. USD erreicht. Dies verdeutlicht das wachsende Vertrauen und die Liquidität, welche Solana zugutekommen.

Deshalb ist für SOL in nächster Zeit vermutlich noch mit wesentlich mehr zu rechnen. Schließlich führt eine erhöhte Anzahl von Stablecoins auch zu einer verstärkten Netzwerkaktivität, wobei insbesondere bei DeFi und Spielen mit Wachstum zu rechnen ist, da diese schnell expandieren.

Ein weiterer bullischer Faktor ist die Einschätzung der Bloomberg-Analysten, dass noch in diesem Jahr zu 90 % ein Solana-Spot-ETF von der Wertpapieraufsichtsbehörde in den USA genehmigt wird. Somit können die Mittelzuflüsse sogar noch einmal zunehmen.

SOL befindet sich gerade bei 153 USD und nun schauen die Anleger nach dem nächsten Kursniveau. Einige Analysten verweisen auf eine Cup-and-Handle-Formation im Wochenchart. Dabei würde ein Durchbruch durch den Widerstand von 155 USD eine Rally bis 180 USD eröffnen.

Darüber hinaus hat das Open Interest der Solana-Futures Mittwoch 5,75 Mrd. USD erreicht. Dies deutet laut Analysten darauf hin, dass das nächste Kursziel sogar noch vor der Zulassung der ersten ETFs bei 200 USD liegen könnte.

Ebenso nimmt die DeFi-Aktivität des Ökosystems zu, wobei der TVL (Total Value Locked) 9,5 Mrd. USD erreicht hat, welcher DeFi-Kategorien wie Lending, Staking-Plattformen, synthetische Derivate und mehr umfasst.

All diese bullischen Faktoren wie Stablecoin-Wachstum, ETF-Hoffnungen und steigendes DEX-Volumen deutet darauf hin, dass der Solana-Kurs schon bald deutlich höher stehen wird, sofern für ein funktionsfähiges und stabiles Netzwerk gesorgt wird.

Die Achillesferse von Solana stellen Zeiten hoher Belastung dar, wobei die Chain unter Skalierungsproblemen leider. Beispielsweise geschah dies im Januar, als die Aktivität durch den Start des Memecoins von Donald Trump in die Höhe schoss und das Netzwerk verlangsamte.

Mit dem nahenden Start von Solaxy könnte es der eigentliche Katalysator sein, welcher den Solana-Coin im Jahr 2025 in Richtung von Preisen von 200 USD und mehr treibt. Dabei geht es nicht mehr nur um Upgrades, sondern darum, Solana zu skalieren und die aktuellen Probleme zu lösen.

Solaxy ist wie zwei zusammenarbeitende Solanas

Solana hat schon immer eine hohe Geschwindigkeit in Kombination mit niedrigen Gebühren ausgezeichnet. Dies ist vor allem auf das monolithische Design und den hohen Datendurchsatz zurückzuführen.

Allerdings war Solana in der Vergangenheit immer wieder von Problemen betroffen. So hat das IDO von Grape Protocol im September des Jahres 2021 zu einem 17-stündigen Ausfall geführt. Im Januar 2021 haben rechenintensive Transaktionen für 58 Stunden zu einem Leistungseinbruch geführt. Allerdings waren das noch nicht alle Fälle.

Selbst Anfang des Jahres 2025 hat die hohe On-Chain-Aktivität wieder zu Ausfällen geführt, wobei der Ansturm der DeFi- und Memecoin-Aktivität zeigen, dass Solana noch immer unter Belastungsproblemen zu leiden hat.

Bisher haben die Entwickler bei SOL noch lange mit dem Start von Skalierungslösungen gezögert, da sie diese nicht für notwendig erachteten. Allerdings belegen die Ereignisse, dass Solana bei der Skalierung noch Hilfe benötigt. Deshalb ist Solaxy angetreten, um die Schwachstellen zu lösen und die Layer-1 stärker zu machen.

Für Ethereum stellen die Layer-2s Tools dar, um die Zukunftsfähigkeit der Chain zu garantiert, welche sehr langsam operiert. Solana funktioniert hingegen schon, benötigt dennoch aufgrund einiger Schwachstellen bei der Skalierung weitere Unterstützung. Genau diese bietet Solaxy.

Die Layer-2 wurde speziell für Solana entwickelt und verarbeitet die Transaktionen außerhalb der Layer-1. Danach werden sie gemeinsam zu dieser gesendet und auf dieser gesichert. Somit sollen die niedrigen Gebühren, die hohe Geschwindigkeit und die reibungslose Benutzererfahrung selbst unter hohem Druck gewährleistet werden.

Dabei handelt es sich um eine schnelle Erweiterung dessen, was Solana am besten kann. Sollte noch einmal die Nachfrage aufgrund unterschiedlichster Aktivitäten wie AirDrops stark zunehmen, positioniert sich Solaxy als eine Backup-V12-Engine, um Solana auf Hochtouren laufen zu lassen. Daher sollen keine Fehler behoben, sondern ein neues Zeitalter für die Layer-1 eingeleitet werden.

Welchen Nutzen bietet der $SOLX-Coin?

Zum aktuellen Zeitpunkt erhalten die Inhaber des $SOLX-Coin Zugriff auf das eigene Ökosystem. So kann mit diesen auch schon das Staking genutzt werden, welches ein jährliches Einkommen von 123 % zahlt.

Bald könnte der Nutzen deutlich gesteigert werden. Wie bei den auf Ethereum positionierten Konkurrenten sind unter anderem Governance-Rechte, Anreize für das Ökosystem, niedrigere Gebühren und andere Token-basierte Vergünstigungen möglich.

Über die $SOLX-Coins können Interessierte einen Anteil des Solaxy-Ökosystems erwerben. Berücksichtigt man die Bedeutung der Skalierungslösung für Solana, so stellt Solaxy fast eine Art zweites Solana dar.

Während sich Solana auf einen Kurs von 200 USD zubewegt, ist Solaxy eine günstigere Alternative, welche derzeit einen frühzeitigen Einstieg in die möglicherweise nächste große Infrastruktur von Solana bietet, die das Ökosystem antreibt.

Allerdings schwinden die letzten Chancen für den Vorverkauf, nachdem schon über 32,5 Mio. USD eingeworben wurden. Viele Investoren haben erkannt, dass sich das Zeitfenster für die günstigen Einstiegskurse schon bald schließt und daher schnell noch ihre Chance genutzt.

So können Sie den $SOLX-Coin kaufen

Wollen Sie sich den $SOLX-Coin im Vorverkaufsangebot sichern? Dann öffnen Sie die Solaxy-Website und verbinden danach Ihre digitale Wallet mit dieser. Eine besonders gute Wahl dafür stellt die Best Wallet dar, weil Sie Ihre Coins vor dem Launch in der Wallet sehen und ein Multichain-Zugang über Ethereum und Solana bereitgestellt wird.

Folgen Sie Solaxy auf X und Telegram, damit Sie sofort über Neuankündigungen, Listungen, Entwicklungen und mehr erfahren.

Solaxy positioniert sich nicht nur als weiterer Presale, sondern eine Layer-2, welche Solana revolutionieren soll. Deshalb unterstützen es Entwickler, beobachten es Investoren und adoptieren es die Early Adopters.

