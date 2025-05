Der Goldpreis ist gefallen. Am Donnerstag kostete eine Feinunze in London rund 3.220 Dollar - 68 Dollar weniger als am Vortag. In Euro sank der Kurs um 56 auf 2.847 Euro. Damit notiert das Edelmetall so tief wie zuletzt Mitte April - und fast 300 Dollar unter dem Rekordhoch vom 22. April bei 3.500 Dollar. Es ist der dritte Handelstag in Folge mit Verlusten. Was steckt dahinter?Hintergrund des Rückgangs ist ausgerechnet eine Nachricht, die Anleger sonst feiern würden: Hoffnung auf eine Entspannung ...

