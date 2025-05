Hannover/Bonn (ots) -1. Mai 2025 - Die frühere EKD-Ratsvorsitzende und Landesbischöfin von Hannover, Margot Käßmann, hat am Rande des Evangelischen Kirchentages in Hannover das Kirchenasyl gelobt und sich für eine Fortsetzung ausgesprochen. "Das Kirchenasyl hat sich bewährt", äußerte sich Käßmann im Fernsehsender phoenix. Man habe als Kirche immer alle Maßnahmen im Gespräch mit den Behörden transparent dargelegt. "Und in den meisten Fällen war dann klar, mit dem Zeitgewinn gab es für die Geflüchteten, die im Kirchenasyl waren, doch einen Weg, in Deutschland zu bleiben, führte die frühere EKD-Ratsvorsitzende weiter aus und ergänzte: "Ich denke, das wird so bleiben." Immer öfter erlebe man, dass Menschen, die in Deutschland sich eine Existenz aufgebaut und integriert hätten, abgeschoben würden. "Warum kann man nicht sagen: Wenn du hier Arbeit hast und du dich integrierst, kannst du bleiben", meinte Käßmann. Schließlich benötige Deutschland dringend Arbeitskräfte.Bei der Bewältigung der Missbrauchsskandale in der Evangelischen Kirche wähnte Käßmann ihre Kirche "auf einem guten Weg". Wichtig sei es, die Opfer ausführlich zu hören und das Thema aus dem Verborgenen herauszuholen. "Das war ja ein Tabuthema ganz lange Zeit. Da wurde viel vertuscht."Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6024101