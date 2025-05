Hannover/Bonn (ots) -1. Mai 2025 - Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer ist skeptisch, ob die neue Bundesregierung beim Schutz der Umwelt Pflöcke einschlägt. "Wir sehen einen Koalitionsvertrag, der uns eine 1a-Anleitung liefert, wie man Klimaziele verpasst. Ich mache mir wenig Sorgen um die Klimabewegung, aber große Sorgen um die Klima-Ignoranz, die ich befürchte, in der nächsten Regierung erleben zu müssen", erklärte Neubauer am Rande des Evangelischen Kirchentages in Hannover im Fernsehsender phoenix. Der designierte neue Bundeskanzler Friedrich Merz müsse sich an geltendes Recht halten, schließlich sei Deutschland europäisch und international verpflichtet, bestimmte Grenzwerte einzuhalten. "Das ist aber schwer, wenn seine Partei und er selbst die letzten Jahre durch die Lande gezogen sind und euphorisch gegen Klimaschutzmaßnahmen polemisiert haben", so Neubauer weiter. Nun müsse der neue Regierungschef Größe zeigen und deutlich machen, dass er seine Ankündigungen der Vergangenheit nicht umsetzen werde. Auch wenn in einem Sondervermögen 100 Milliarden Euro in zehn Jahren für den Klimaschutz vorgesehen seien, würde diese Zahl durch die Realität relativiert. "80 Milliarden Euro zahlen wir jedes Jahr, um Öl und Gas zu importieren", meinte Neubauer und kritisierte, dass auch der Bau neuer Gaskraftwerke geplant sei.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6024100