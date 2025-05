The Trade Desk ist die erste globale Technologieplattform, die New-to-Market-Zielgruppen integriert

NIQ, ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, kündigte heute eine strategische weltweite Kooperation mit The Trade Desk an, ein weltweit führender Anbieter von Werbetechnologien. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden die Consumer Intelligence und globalen Einblicke in das Kaufverhalten von NIQ in die Plattform von The Trade Desk integriert, um Vermarkter bei der präzisen Planung und Aktivierung von Werbekampagnen zu unterstützen.

Die New-to-Market-Zielgruppen, die nun auf der Media-Buying-Plattform von The Trade Desk verfügbar sind, ermöglichen es Werbetreibenden, ihre gewünschten Zielgruppen in globalen Märkten effektiv und präzise zu erreichen. "Unsere Zusammenarbeit mit The Trade Desk ist ein bedeutender Schritt in unserem Bestreben, der Werbebranche umsetzbare Erkenntnisse auf globaler Ebene bereitzustellen", sagte Joshua Pisano, Global Head of Product, Media bei NIQ. "Durch die Integration der erweiterten Zielgruppen von NIQ in den führenden Datenmarktplatz von The Trade Desk stellen wir Werbetreibenden neue Datenressourcen bereit, die es ihnen ermöglichen, eine effektivere Anzeigenplatzierung und eine bessere Marketing-Performance in globalen Märkten zu erzielen."

Die wichtigsten Highlights:

Neue Shopper-basierte Zielgruppen: Werbetreibende können nun auf Zielgruppen zugreifen, die zum einen aus der weltweit größten Sammlung von Omnichannel-Einkaufsdaten abgeleitet sind, zum anderen auf digitalen Kaufdaten und erweiterten Zielgruppen von MRI-Simmons basieren, dem führenden Anbieter für Medienplanung und Insights in den USA. Die neuen Shopper-basierten Zielgruppen von NIQ werden unter der Marke Consumer Canvas herausgegeben, einem neuen Unternehmen von NIQ und MRI-Simmons, das geschaffen wurde, um zielgruppenbasierte Lösungen für Werbetreibende, Agenturen und Marken zu ermöglichen.

Werbetreibende können nun auf Zielgruppen zugreifen, die zum einen aus der weltweit größten Sammlung von Omnichannel-Einkaufsdaten abgeleitet sind, zum anderen auf digitalen Kaufdaten und erweiterten Zielgruppen von MRI-Simmons basieren, dem führenden Anbieter für Medienplanung und Insights in den USA. Neue Geo-Targeting-Funktionen: Werbetreibende werden in der Lage sein, Zielgruppen noch präziser nach Standort zu erreichen und dadurch Regionen mit dem größten Potenzial für Umsatzwachstum gezielt anzusprechen. Die neuen Geo-Targeting-Segmente basieren auf einer proprietären Mischung aus Verbraucher-, Einzelhandels- und Marktdaten. The Trade Desk wird die erste globale Technologieplattform sein, die diese Geo-Targeting-Segmente von NIQ integriert. Der Start erfolgt zunächst mit Zielgruppen in Westeuropa, gefolgt von Nordamerika im zweiten Quartal sowie weiteren Märkten im Verlauf des Jahres 2025.

"Werbetreibende legen zunehmend Wert darauf, datenbasierte Entscheidungsprozesse in ihre Media-Buying-Strategien zu integrieren", sagte Jay Goebel, Vice President of Data Partnerships bei The Trade Desk. "Durch unsere Zusammenarbeit mit NIQ erweitern wir unsere Plattform um fortschrittliche Einzelhandelsdaten und Geo-Targeting-Funktionen, damit Marken, fundiertere, datengestützte Entscheidungen treffen können."

Über The Trade Desk:

The Trade Desk ist ein Technologieunternehmen, das Käufer von Werbung unterstützt. Über die cloudbasierte Self-Service-Plattform können Anzeigenkäufer digitale Werbekampagnen über Anzeigenformate und Geräte hinweg erstellen, verwalten und optimieren. Integrationen mit wichtigen Daten-, Inventar- und Publisher-Partnern sorgen für maximale Reichweite und Entscheidungsmöglichkeiten, und Enterprise-APIs ermöglichen eine benutzerdefinierte Entwicklung auf der Plattform. The Trade Desk hat seinen Hauptsitz in Ventura im US-Bundesstaat Kalifornien und verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa und in der Region Asien-Pazifik. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie thetradedesk.com.

Über NIQ:

NIQ ist ein weltweit führendes Consumer Intelligence Unternehmen, das ein umfassendes Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Im Jahr 2023 schlossen sich NIQ und GfK zusammen, zwei Branchenführer mit beispielloser globaler Reichweite. NIQ ist in mehr als 90 Ländern tätig und deckt rund 85 Prozent der Weltbevölkerung sowie über 7,2 Billionen US-Dollar an globalen Verbraucherausgaben ab. Mit einer ganzheitlichen Betrachtung des Einzelhandels und den umfassendsten Einblicken in das Konsumverhalten, die mittels fortgeschrittener Analysen über hochmoderne Plattformen geliefert werden, bietet NIQ das Gesamtbild the Full View.

