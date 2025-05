Crown Bioscience, ein globales Auftragsforschungsunternehmen (CRO) mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten, das zu JSR Life Sciences und der japanischen JSR Corporation gehört, freut sich, die Verlängerung seiner Partnerschaft mit NEXT Oncology, einem der weltweit größten Netzwerke für klinische Phase-I-Studien im Bereich Onkologie, bekannt zu geben. Diese strategische Partnerschaft wird auch weiterhin die umfassende Erfahrung von Crown Bioscience in der Entwicklung klinisch relevanter Krebsorganoid- und patientenabgeleiteter Xenotransplantatmodelle (PDX) mit dem globalen klinischen Netzwerk und der Expertise von NEXT Oncology in klinischen Studien der Phase I verbinden.

Durch diese erweiterte Vereinbarung bekräftigt Crown Bioscience seine Exklusivrechte für die Bereitstellung von Dienstleistungen auf der Grundlage von Patientenproben, die aus dem branchenführenden globalen Netzwerk für klinische Studien von NEXT Oncology stammen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement von Crown Bioscience, die klinisch relevantesten PDX- und Organoidmodelle und -lösungen für die translationale Krebsforschung bereitzustellen.

"Wir freuen uns sehr, unsere exklusive Partnerschaft mit NEXT Oncology fortzusetzen", sagte John Gu, CEO von Crown Bioscience. "NEXT Oncology ist weltweit für seine Pionierarbeit in klinischen Phase-I-Studien in der Onkologie anerkannt. Durch die Verlängerung dieser Partnerschaft können wir unser Portfolio erweitern und unsere Position als führender Anbieter von translationalen Onkologieplattformen und integrierten Lösungen stärken. Unsere kombinierte Expertise und globale Reichweite werden unseren Biopharma-Partnern einen schnellen und skalierbaren Zugang zu bahnbrechenden Krebsmodellen gewährleisten."

"NEXT Oncology freut sich über die Fortsetzung unserer starken Partnerschaft mit Crown Bioscience", sagte Dr. Anthony Tolcher, CEO von NEXT Oncology. "Gemeinsam werden wir weiterhin neue und hochrelevante Patientenmodelle entwickeln, die die Biopharma-Partner von Crown zur Weiterentwicklung ihrer translationalen Onkologieprogramme nutzen können. Unsere gemeinsamen Anstrengungen unterstützen weiterhin die Mission beider Unternehmen, Krebspatienten die bestmöglichen Medikamente zur Verfügung zu stellen."

Über Crown Bioscience

Crown Bioscience, ein Unternehmen von JSR Life Sciences, ist eine globale Auftragsforschungsorganisation (CRO), die sich der Beschleunigung der Arzneimittelforschung und -entwicklung in den Bereichen Onkologie und Immunonkologie verschrieben hat. Wir arbeiten mit Biotech- und Pharmaunternehmen zusammen, um innovative, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die präklinische Forschung, translationale Plattformen und Unterstützung bei klinischen Studien umfassen. Mit der weltweit größten kommerziell verfügbaren Sammlung von patientenabgeleiteten Xenotransplantaten (PDX) und rund 1.000 Tumororganoidmodellen, die auf der Hubrecht Organoid Technology basieren, bieten wir einzigartige Einblicke in 35 Krebsindikationen. Unsere Expertise umfasst In-vivo-, In-vitro- Ex-vivo- und In-silico- Methoden, ergänzt durch fortschrittliche Labordienstleistungen, die das gesamte Spektrum der Arzneimittelentwicklung abdecken. Darüber hinaus erweitert unsere umfangreiche Biobank mit flüssigen und menschlichen Bioproben, die mit klinischen Daten verknüpft sind, unsere Forschungsmöglichkeiten im Bereich der Onkologie. Unsere Labore in 11 hochmodernen Einrichtungen in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum erfüllen die höchsten Industriestandards, darunter die Akkreditierung durch das College of American Pathologists (CAP) und die Internationale Organisation für Normung (ISO). Weitere Informationen finden Sie unter http://www.crownbio.com.

Über NEXT Oncology

NEXT Oncology widmet sich der Entwicklung neuer Krebsmedikamente für Patienten, bei denen die derzeitige Krebstherapie nicht mehr anschlägt und die nach einer neuen Behandlungsmöglichkeit suchen. NEXT Oncology arbeitet mit Texas Oncology zusammen, der größten privaten onkologischen Praxis in den Vereinigten Staaten mit mehr als 400 überweisenden medizinischen Onkologen. Texas Oncology ist Teil des US Oncology Network, einem Netzwerk unabhängiger, gemeindebasierter Onkologen in den USA. Diese beeindruckende Größe und Reichweite bieten NEXT Oncology beispiellose Möglichkeiten, die Erwartungen an klinische Studien mit neuen Wirkstoffen zu revolutionieren.

