US-Präsident Donald Trump sorgte im Wahlkampf mit seiner Forderung nach niedrigen Ölpreisen und dem Mantra "Drill, baby, drill" für Aufsehen. Tatsächlich ist der Preis für ein Barrel WTI seit seinem Amtsantritt um rund 17 US-Dollar gefallen. Am Donnerstag jedoch ziehen die Preise für WTI und Brent deutlich an - ausgelöst durch eine neue Drohung Trumps.Konkret kündigte Trump auf seiner Social Media Plattfrom Truth Social sofortige sekundäre Sanktionen an, der zukünftig Öl oder petrochemische Produkte ...

