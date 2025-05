Der fortschrittliche KI-Co-Pilot DovaVision von Dova ist ein Endoskopie-Auswertungstool für klinische Studien zu UC, das die Schwere der Erkrankung in allen Nuancen aufzeigt und quantifiziert, um umsetzbare Erkenntnisse in großem Maßstab zu gewinnen

Alimentiv, ein globaler Full-Service-Auftragsforschungsunternehmen (CRO) im Bereich der Gastroenterologie, das klinische Studien, medizinische Bildgebung und Präzisionsmedizin für die Pharma- und Biotechnologiebranche anbietet, und Dova Health Intelligence (ehemals Satisfai Health), ein in Vancouver ansässiges Softwareunternehmen, das sich auf die Anwendung künstlicher Intelligenz zur Beurteilung von Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert hat, geben die Markteinführung von Dova Healths DovaVision bekannt, einer KI-gestützten Lösung zur dynamischen Analyse von Endoskopievideos auf Frame-Ebene mit Mayo Endoscopic Sub-Score (MES), die zusätzliche KI-Auswertungen für klinische Studien der Phasen I bis IV zur Behandlung von Colitis ulcerosa (UC) liefert.

Mit DovaVision haben Forscher und Sponsoren Zugang zu einer verbesserten endoskopischen Auswertung und Interpretation, wodurch die Tiefe der generierten Bilddaten verbessert wird, was zu tieferen Einblicken in die UC-Forschung und klinische Entwicklungsprogramme führt. Die Technologie von Dova wurde speziell für diesen Zweck entwickelt und aufgebaut, unter Verwendung eines umfassenden globalen Datensatzes anonymisierter IBD-Koloskopievideos, der Datenkennzeichnungen und klinische Erkenntnisse von Alimentivs weltweit führenden zentralen Lesern und medizinischen Experten für die Beurteilung und Bewertung von IBD-Erkrankungen im Rahmen von klinischen Studien zur UC umfasst. "Im Zeitalter der Präzisionsmedizin erfordern erfolgreiche klinische Studien mehr als nur von zentralen Lesern erstellte kategoriale Bewertungen sie benötigen tiefere, datengestützte Erkenntnisse. Mit DovaVision wenden wir erklärbare KI auf Endoskopie-Videodaten an, um zusätzliche Erkenntnisse über die Aktivität von Magen-Darm-Erkrankungen und das Ansprechen auf Behandlungen zu gewinnen", sagte Solveig Johannessen, CEO von Dova Health Intelligence.

"Durch die Erkennung und Quantifizierung subtiler Veränderungen der endoskopischen Krankheitsaktivität geht DovaVision über die manuelle Bewertung hinaus und liefert eine konsistente Analyse von UC-Endoskopievideos auf Frame-Ebene. Die Rohdatenausgaben können mit anderen klinischen Datensätzen integriert werden, sodass Forscher und Sponsoren visuelle Bildgebungsbiomarker mit Patientenergebnissen korrelieren können, um mechanistische Erkenntnisse zu gewinnen. Als Gastroenterologe weiß ich, dass dies einen großen Unterschied in klinischen Studien machen wird", sagte Dr. Michael Byrne, Gründer und Vorsitzender von Dova.

"Wir freuen uns sehr, diese verbesserte Videoanalysefunktion in das medizinische Bildgebungsportfolio von Alimentiv aufzunehmen. Durch die Bereitstellung dieser spannenden neuen KI-Technologie für unsere Sponsoren werden diese mit detaillierteren Analysen, wettbewerbsfähigen Studienkosten und schnelleren Zeitplänen weiterhin branchenführend sein", sagte Pierre Gaudreault, CEO von Alimentiv.

DovaVision ist ausschließlich für Forschungszwecke bestimmt und wird über die proprietäre multimodale Bildgebungsplattform Noto von Alimentiv bereitgestellt, die eine einzigartige End-to-End-Lösung für die Analyse und Bewertung medizinischer Bilder bietet. DovaVision ist kein Medizinprodukt und nicht für die klinische Entscheidungsfindung, Diagnose oder Patientenversorgung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt.

Über Alimentiv, Inc.

Alimentiv ist ein führendes CRO-Unternehmen mit Schwerpunkt auf gastrointestinalen Erkrankungen, das seit 1986 die Grenzen der klinischen Studien und medizinischen Forschung im Bereich der Gastroenterologie erweitert. Als globales CRO-Unternehmen, das Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen klinische Forschung, medizinische Bildgebung und Präzisionsmedizin anbietet, arbeitet Alimentiv mit der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie zusammen, um die Entwicklung neuartiger Therapien voranzutreiben und deren Markteinführung zu beschleunigen. Alimentiv hat seinen Hauptsitz in London, Ontario, Kanada, und ist mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika weltweit vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter: alimentiv.com

Über Dova Health Intelligence Inc.

Dova Health Intelligence ist ein Präzisionsgesundheitstechnologieunternehmen, das die gastrointestinale (GI) Versorgung und Forschung durch KI-gestützte Lösungen vorantreibt. Dova ist auf Computer Vision und datengesteuerte Diagnostik spezialisiert und entwickelt Tools, die die klinische Entscheidungsfindung verbessern, pharmazeutische Innovationen unterstützen und die Behandlungsergebnisse für Patienten verbessern. Mit einer starken Grundlage in GI-spezifischen Modalitäten wie Endoskopie und Ultraschall expandiert Dova weltweit mit einer wachsenden Palette skalierbarer, intelligenter Produkte wie DovaVision (ehemals Certai) und DovaSound (ehemals Sonai). Dova hat seinen Hauptsitz in Kanada und arbeitet mit führenden Forschern, Klinikern und Industriepartnern zusammen, um umsetzbare Erkenntnisse dort zu liefern, wo sie am wichtigsten sind. Weitere Informationen: dovahealth.ca

