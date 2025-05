Breaking News: Beyond Oil meldet 4,5 Mio. CAD zusätzliches Kapital!

Anzeige / Werbung

Kaum ein anderes börsennotiertes Startup kann auf ein derart prall gefülltes Bankkonto verweisen, was natürlich den Ausbau des sowieso schon florierenden Absatzes beinahe zu einem Kinderspiel machen könnte!

Man kann sich auf ein Börsenjahr gefasst machen, in dem Beyond Oil Ltd.* (WKN: A3DLW3) eine Überraschung nach der anderen bringen kann - exorbitante Kurssteigerungen sind daher durchaus denkbar!

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Beyond Oil Ltd.* (WKN: A3DLW3) über Agentur) -

Unaufhaltsam mutet die Absatz-Entwicklung des "Magic Powders" von Beyond Oil Ltd.* (WKN: A3DLW3). Gesamt ist man schon in 15 Ländern der Welt auf vier Kontinenten vertreten. Wir schätzen, dass 90 Tonnen des Produktes in diesem Jahr schon verkauft wurden (Zahlen aus den News 2025), aber das Rad beginnt sich erst zu drehen!

Institutionelle Anleger steigen ein - 10,5 Mio. Kapitalinfusion (zusätzlich mögliche 21 Mio. über Warrants) des Investmentfonds einer der größten Versicherungsgesellschaften des Landes.

Große Fastfood Ketten werden aufmerksam - Restaurant Brands International (NYSE: QSR - 22,6 Mrd. USD Börsenwert) - 30.000 Burger King, Tim Hortons, Popeyes und Firehouse Subs - erteilt die Freigabe zum Verkauf innerhalb ihrer Ketten.

Beyond Oil Receives an Additional C$4.5 Million Through Warrant Exercises; Provides an Update on RBI Supplier Approval & US Team Expansion

Beyond Oil Ltd.* (WKN: A3DLW3) gibt bekannt, dass es seit dem 1. Januar 2025 einen Gesamterlös von 4.497.304,66 C$ aus der Ausübung von 3.399.271 Optionsscheinen erhalten hat.

Die Ausübung dieser Optionsscheine unterstreicht das starke Vertrauen der Investoren in das Geschäftsmodell und den Wachstumskurs von Beyond Oil Jonathan Or, CEO von Beyond Oil Ltd.* (WKN: A3DLW3)

Burger King Israel ist nun offizieller Kunde von Beyond Oil aus der Restaurant Brands International (NYSE: QSR - 22,6 Mrd. USD Börsenwert)-Kette!

Beyond Oil freut sich außerdem, den Ausbau seines US-Teams um vier weitere Mitglieder bekannt zu geben, die branchenspezifische Erfahrung mitbringen. Die neuen Mitglieder hatten zuvor Führungspositionen in Unternehmen in den Bereichen Ölfiltration, Küchenbetrieb, Lebensmittelsicherheit, Vertrieb und Verkauf auf allen Ebenen der Gastronomie inne.

News-Fazit:

Basierend auf den bekanntgegebenen Zahlen im Jahr 2025 wurden von Beyond Oil Ltd.* (WKN: A3DLW3) geschätzt bereits fast 90 Tonnen [!!!] des Produktes an Großkunden ausgeliefert!

Das bedeutet, dass das Produkt von den Kunden mit offenen Armen empfangen wird - kein Wunder, denn es verbilligt den Restaurantbetrieb verbunden mit der Möglichkeit gesünderes Essen zu servieren! Jeder wäre ein Narr dieses Produkt nicht zu verwenden!

Trotzdem scheitern oft Startups am notorischen Kapitalmangel, um ihr Business nach oben zu skalieren! Die Produktion muss vorfinanziert werden, das Produkt muss bekannt gemacht werden, die Außendienstmitarbeiter müssen bezahlt werden, u,v,m,!

Beyond Oil Ltd.* (WKN: A3DLW3) ist in der glücklichen Lage über mehr als genügend Kapital zu verfügen, um das ohnehin schon blühende Geschäft weiter anzukurbeln! ~15 Mio. CAD allein im Jahr 2025!

Beyond Oil Ltd.* (WKN: A3DLW3) ist eines der am besten durchfinanzierten CSE-Smallcap Unternehmen, das wir kennen. Die Gefahr, dass die Firma in naher Zukunft "Out of Money" läuft ist derzeit bei Null. Dies ist ein nicht zu unterschätzender Sicherheitsaspekt, den die Investoren schätzen! Meinung Redaktion

Versicherungs-Fonds investiert

Zuletzt: Beyond Oil Announces Strategic Investment at a Premium to Market Price by Clal Insurance, a Leading Israeli Institutional Investor, as Part of Potential Uplisting to a Senior Exchange

Clal Financial Management, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. (TLV: CLIS Börsenwert ~2 Mrd. EUR), investiert rund 10,5 Millionen kanadische Dollar in Beyond Oil mit einem Aufschlag von 10 % auf den Börsenkurs. Mögliche Folgeinvestitionen in der Höhe von 21 Millionen sind durch die Ausübung von Optionsscheinen möglich. Beyond Oil strebt ein potenzielles Uplisting an einer wichtigen Börse in Kanada oder den USA an.

Verwendung bald verpflichtend in den USA?

Die Besitzerin des Großhändlers Latitude Ltd. (Beyond Oil Vertragshändler in USA und Ukraine), Laurel Eastman, eine ehemalige Trump-Beraterin, lässt mit der Aussage aufhorchen, dass sie sich dafür einsetzen wird, die Verwendung von "Beyond Oil" in den USA obligatorisch machen zu wollen (Quelle)! Durch ihre Beziehungen könnte das vielleicht sogar schneller funktionieren als man glauben möchte! Eastman, eine ausgebildete Chemikerin, die an den renommierten Institutionen MIT und Tufts studiert hat. Sie meint:

Die Vorteile der Technologie von Beyond Oil bei der Reduzierung von Karzinogenen, die beim Frittieren entstehen, sind enorm. Wir beabsichtigen, uns dafür einzusetzen, dass der Einsatz dieser Technologie in Restaurants, Schulen, Militäreinrichtungen, Cateringunternehmen und verwandten Branchen in den gesamten Vereinigten Staaten verpflichtend wird. Quelle

Beyond Oil Ltd.*

WKN: A3DLW3 , ISIN: CA0886691066 , CSE: BOIL , Valor: 118849278

https://www.beyondoil.co/

MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN. - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS!



Beyond Oil Ltd.* (WKN: A3DLW3) hat ein sicheres und leistungsstarkes Pulver entwickelt, das schädliche Bestandteile im Frittieröl, wie TPMs, FFAs, Transfette, Acrylamid, PAK und andere Verunreinigungen, absorbiert und deren Bildung verhindert. So bleibt das Frittieröl frisch und frittierte Speisen schmecken fantastisch.

Der Status Quo ist schnell beschrieben: Jede Gastroküche hat eine sognannte "Frittierstation" und je mehr frittiert wird, desto schneller altert das Öl. Es muss ausgetauscht und entsorgt werden.

Wenn man das "Magic Powder" von Beyond Oil Ltd.* (WKN: A3DLW3) verwendet, kann das verwendete Öl statt nach einigen Tagen erst nach 50 Tagen [!!!] und länger ausgetauscht werden (Quelle). Und es ist so einfach! Wird das Öl dunkel, verunreinigt, trüb oder entwickelt es einen schlechten Geruch bzw. Geschmack, rührt man das "Magic Powder" in das heiße Öl ein. Dieses bindet alle Verunreinigungen sowie Schadstoffe wie z. B. Acrylamid oder Transfette, sodass nach einem Filtervorgang reines, klares, geruchsneutrales und schadstofffreies Öl wieder zur Verfügung steht. Das nachfolgende Video zeigt den "1.000%-Vorteil" klar und deutlich:

Anstatt das Öl alle vier bis sechs Tage zu wechseln, haben wir 60 Tage erreicht, in denen das Öl immer noch den gesetzlichen Standards entspricht. Es war erstaunlich. KFC Israel

Das wahrscheinlich krebserregende Acrylamid, das beim Frittieren entsteht, ist mit dem "Magic-Powder" von Beyond Oil Ltd.* (WKN: A3DLW3) absolut kein Thema mehr!



Da das Filterpulver von Beyond Oil Ltd.* (WKN: A3DLW3) ausschließlich aus Stoffen besteht, die ohnehin eine Lebensmittelzertifizierung besitzen, wurde es von der FDA, Health Canada, FSSC und anderen Organisationen zugelassen.

Beyond Oil in Zahlen:

Über 90 % weniger Schadstoffe im Frittieröl, 30 Arbeitsstunden pro Monat weniger Zeitaufwand, 50 % weniger Kundenbeschwerden und gleichzeitig um 50 % reduzierte Kosten für Öl (die Benutzung des "Magic Powder" bereits eingerechnet) - das sind nur einige der Eckdaten, die die Endkunden überzeugen werden!

Gesündere Mitarbeiter, zufriedenere Mitarbeiter

Berichten zufolge ist der Arbeitsplatz an der heißen Ölwanne wenig begehrt, und Mitarbeiter kündigen oft nach kurzer Zeit - zurecht. Häufig liegt das an den Öldämpfen, die mit allerlei Schadstoffen belastet sind und aus verunreinigtem Öl entstehen. Außerdem riechen Kleidung und Haare unangenehm nach altem Frittieröl. Ein Bericht zeigt, dass sich auch dieser Zustand bei regelmäßiger Verwendung des Filterpulvers von Beyond Oil Ltd.* (WKN: A3DLW3) stark verbessert (Link).

Fazit:

Millionen Liter hochwertiges Pflanzenöl werden täglich entsorgt, da es durch Frittierrückstände - egal ob sichtbar oder unsichtbar - unbrauchbar wird. Durch die Verwendung des "Magischen Pulvers" kann die Verwendungszeit bis auf das Zehnfache verlängert werden. Das führt zu enormen Einsparungen beim Ölverbrauch und reduziert gleichzeitig die Entsorgungskosten für das "Altöl" drastisch. Beyond Oil plant zudem eine Expansion in die milliardenschwere Branche der industriellen Frittiertechnik und hat für diesen neuen Markt bereits einen "Proof of Concept" angekündigt.

Die Ölentsorgungsdienstleister haben offenbar die Gefahr für ihr Geschäft erkannt und sehen den möglicherweise unausweichlichen Siegeszug von Beyond Oil Ltd.* (WKN: A3DLW3) bereits voraus. Daher springen sie auf den Zug auf und agieren als Zwischenhändler für das Produkt.

Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten: Der Restaurantbetreiber spart Kosten, der Entsorger kann seinen Umsatzverlust ausgleichen, und Beyond Oil Ltd.* (WKN: A3DLW3) hat das Potenzial, massiv steigende Umsätze durch wiederkehrende Kunden zu generieren.

Wir sind fest davon überzeugt, dass diese einzigartige Technologie nicht nur den Planeten, sondern auch Ihr Aktiendepot nachhaltig positiv beeinflussen könnte. Wir rechnen fest damit, dass große Fast-Food-Ketten und die riesigen Lebensmittelhersteller zunehmend den Mehrwert dieses Produkts erkennen werden. Meinung Redaktion

Diese Mitteilung ist eine Marketingmitteilung.

Diese Mitteilung wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt weder eine Empfehlung, Finanzanalyse noch eine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) in Deutschland oder des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 (WAG 2018) in Österreich dar. Sie dient der allgemeinen Information und richtet sich an erfahrene sowie risikobewusste Anleger.

Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf von bullvestor Medien GmbH als zuverlässig erachteten Quellen, jedoch kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen werden. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Einschätzungen stellen die subjektive Meinung der Ersteller dar und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies gesondert bekannt gegeben wird. Historische Wertentwicklungen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse, und solche Aussagen können erhebliche Unsicherheiten und Risiken beinhalten, weshalb tatsächliche Ergebnisse wesentlich von beschriebenen Szenarien abweichen können.

Anleger sollten vor jedem Investment ihre finanzielle Situation und ihre Risikotoleranz sorgfältig prüfen und gegebenenfalls eine unabhängige Beratung in Anspruch nehmen, nicht aber diese Mitteilung zur Grundlage einer Investmententscheidung machen.

Die folgende Offenlegung erfolgt ausschließlich aus Vorsichtsgründen und dient der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für den Fall, dass diese Mitteilung entgegen des ausdrücklichen obigen Hinweises dennoch als eine Anlageempfehlung aufgefasst werden sollte:

Identität des Verbreiters gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 2 der delVO (EU) 2016/958

Diese Mitteilung wurde von Helmut Pollinger für die bullvestor Medien GmbH erstellt und von dieser veröffentlicht.

Offenlegung von Interessenkonflikten gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 5 delVO (EU) 2016/958

Die bullvestor Medien GmbH handelt im Auftrag der Beyond Oil Ltd.* (WKN: A3DLW3) und erhielt für die Erstellung und Verbreitung dieser Mitteilung von der Beyond Oil Ltd.* (WKN: A3DLW3) eine Vergütung. Zudem besteht zwischen bullvestor Medien GmbH und der Beyond Oil Ltd.* (WKN: A3DLW3) eine laufende Geschäftsbeziehung.

Die Veröffentlichung dieser Mitteilung dient dazu, die Marktaktivität für die Aktie von Beyond Oil Ltd.* (WKN: A3DLW3) zu erhöhen, was wirtschaftliche Vorteile für den Auftraggeber der Veröffentlichung sowie verbundene Parteien mit sich bringt.

Aufgrund dieser angeführten Umstände liegen bei der bullvestor Medien GmbH Interessenskonflikte vor, weshalb die Objektivität der veröffentlichten Mitteilung nicht zugesichert werden kann. Anleger sollten die dargestellten Interessenkonflikte sowie das daraus resultierende Risiko einer Beeinflussung der Objektivität der Informationen, die in dieser Mitteilung enthalten sind, in ihre Anlageentscheidung einbeziehen.

Medieninhaber & Herausgeber:

bullVestor Medien GmbH

4300 Sankt Valentin, Gutenhofen 4

Tel: +43 7435 540 77

Firmenbuchnummer: FN 275279y

UID- Nummer: ATU 62435644

LEI: 549300IB9WNO0P0OFS60

Geschäftsführer/Alleingesellschafter: Helmut Pollinger

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Helmut Pollinger

Helmut Pollinger

-----------

Enthaltene Werte: CA0886691066