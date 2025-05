Svante Technologies Inc. (Svante), ein führender Anbieter von Technologien für die Abscheidung und Entfernung von CO2, gab heute bekannt, dass sein Gemeinschaftsprojekt mit Mercer International Inc. (Mercer) zur CO2-Abscheidung und -Speicherung in die Front-End-Engineering- and Design-Phase 2 (FEL-2) übergegangen ist. Diese sogenannte Pre-FEED-Phase umfasst die technische Planung, Kostenschätzung und Risikoanalyse zur Bewertung der kommerziellen Machbarkeit des Projekts. Mercer ist ein weltweit tätiger Produzent nachhaltig gewonnener Forstprodukte, darunter Zellstoff, Bauholz, Brettsperrholz, grüne Energie aus Biomasse und Bioextrakte.

Das Projekt zur Kohlenstoffabscheidung zielt auf biogene CO2-Emissionen der Peace River-Zellstofffabrik von Mercer ab, wo die Biomasse (Faser) aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. Der Übergang in die Pre-FEED-Phase unterstützt die weitere Ausarbeitung des integrierten Designs, der Kostenschätzungen und Risikobewertungen entscheidende Schritte auf dem Weg zu einer endgültigen Investitionsentscheidung und einer möglichen Umsetzung. Dieser Meilenstein unterstreicht die zunehmende Dynamik für CO2-Abscheidungslösungen im kanadischen Zellstoff- und Papiersektor.

Matt Stevenson, Chief Revenue Officer bei Svante, erklärte, dass der Übergang in die Pre-FEED-Phase die Dynamik des Unternehmens im Zellstoff- und Papiersektor zeigt. "Wir sind hocherfreut, das Projekt mit Mercer an ihrem Standort in Peace River in die Pre-FEED-Phase überführen zu können. Damit beweisen wir die Realisierbarkeit unserer Technologie für die Zellstoff- und Papierindustrie in Westkanada, die eine Kohlenstoffentfernung in großem Maßstab im Einklang mit der Natur ermöglicht. Gleichzeitig unterstreichen wir damit unser Engagement für die Bereitstellung nachhaltiger Lösungen für eine industrielle Zukunft."

Die zweite Generation der Kohlenstoffabscheidungstechnologie von Svante ist für den kommerziellen Einsatz in einem industriellen Umfeld wie Zellstofffabriken konzipiert Umgebungen, in denen die Integration kostengünstig, modular und resilient gegenüber betrieblichen Schwankungen sein muss. Angesichts der zunehmenden Bemühungen zur Dekarbonisierung in der Schwerindustrie stellt dieses Projekt eine zeitnahe Gelegenheit dar, um zu zeigen, wie fortschrittliche Abscheidungssysteme innerhalb bestehender Infrastrukturen angewendet werden können.

Im Kern von Svantes Lösung steht ein strukturiertes Sorbens-Filtersystem, das feste Materialien verwendet, die mit metallorganischen Gerüstverbindungen (MOFs) beschichtet sind Nanomaterialien, die gezielt zur selektiven Abscheidung von CO2-Molekülen entwickelt wurden. Diese Filter stellen einen bedeutenden Fortschritt gegenüber früheren CO2-Abscheidungssystemen dar, da sie einen geringeren Energiebedarf aufweisen und vielseitiger in industriellen Anwendungen einsetzbar sind.

Die wichtigsten technischen Funktionen

Mit einer neuartigen Technologie zur Kohlenstoffabscheidung für den kommerziellen Einsatz maximiert die zweite Generation von Svantes Abscheidungstechnologie die geringwertige Abwärme von Zellstofffabriken, reduziert den Energieverbrauch und erhöht die Kosteneffizienz. Außerdem bietet die Technologie von Svante Folgendes:

Robuste Partikelverarbeitung: Die strukturierten Adsorptionsfilter sind äußerst widerstandsfähig gegen Partikelverunreinigung und gewährleisten eine gleichbleibende Leistung in den schwierigen Umgebungen von Zellstofffabriken.

Die strukturierten Adsorptionsfilter sind äußerst widerstandsfähig gegen Partikelverunreinigung und gewährleisten eine gleichbleibende Leistung in den schwierigen Umgebungen von Zellstofffabriken. Umweltfreundliches Design: Die Materialien enthalten keine toxischen Emissionen und Abbauprodukte. Die Sorbens-basierten Filter des Unternehmens sind recycelbar, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Die Materialien enthalten keine toxischen Emissionen und Abbauprodukte. Die Sorbens-basierten Filter des Unternehmens sind recycelbar, um die Umweltbelastung zu minimieren. Schnelle Reaktion auf betriebliche Schwankungen: Svantes rapider Abscheidungsprozess lässt sich flexibel an intermittierende Betriebsbedingungen anpassen und macht eine Vor-Ort-Lagerung sowie das Nachfüllen flüssiger Lösungsmittel überflüssig.

Svantes rapider Abscheidungsprozess lässt sich flexibel an intermittierende Betriebsbedingungen anpassen und macht eine Vor-Ort-Lagerung sowie das Nachfüllen flüssiger Lösungsmittel überflüssig. Kompaktes und modulares Design: Dieses minimiert den vertikalen Platzbedarf der Abscheidungsanlage und die visuelle Beeinträchtigung, was erhebliche Vorteile für die Standortintegration bietet.

Weitere Höhepunkte des Projekts

Nutzung des sauberen Stroms aus der Peace River-Zellstofffabrik von Mercer: Der Energiebedarf des Projekts wird durch kohlenstoffarme Elektrizität gedeckt, die vor Ort erzeugt wird. Zudem steigert zurückgewonnene Abwärme die insgesamt vermiedenen Netto-CO2-Emissionen.

Der Energiebedarf des Projekts wird durch kohlenstoffarme Elektrizität gedeckt, die vor Ort erzeugt wird. Zudem steigert zurückgewonnene Abwärme die insgesamt vermiedenen Netto-CO2-Emissionen. Faser aus nachhaltiger Beschaffung: Die Fabrik beschafft ihre Faser aus nachhaltiger, SFI-zertifizierter Forstwirtschaft.

Die Fabrik beschafft ihre Faser aus nachhaltiger, SFI-zertifizierter Forstwirtschaft. Permanente und sichere CO2-Speicherung in Albertas reichlich vorhandener Sequestrierungsressource: Alberta verfügt über nachweisliche, reichlich vorhandene geologische Lagerstätten Formationen, die in der Lage sind, CO2 sicher zu speichern. Diese werden durch einen staatlichen Regulierungsrahmen gestützt, der robuste Genehmigungsverfahren und Instrumente zum Haftungsmanagement umfasst.

Bill Adams, Chief Sustainability Officer bei Mercer, erklärte: "Die Zusammenarbeit mit Svante spiegelt Mercers Bestreben wider, Innovationsmöglichkeiten für den Klimaschutz zu verfolgen, die mit unseren Geschäftszielen übereinstimmen. Die Untersuchung der Kohlenstoffabscheidung in einer kommerziellen Fabrik bietet uns eine wertvolle Gelegenheit, ihr langfristiges Potenzial zu bewerten sowohl für unseren eigenen Betrieb als auch für die Weiterentwicklung von Dekarbonisierungswegen in der gesamten Branche."

Das Projekt stellt einen bedeutenden Schritt auf dem Weg zur industriellen Kohlenstoffabscheidung im kanadischen Zellstoff- und Papiersektor dar und bringt praktische Klimalösungen vom Konzept bis zum möglichen Einsatz voran.

Über Svante

Svante ist ein zielorientierter, führender Anbieter von Lösungen für die Abscheidung und Entfernung von CO2. Das in Vancouver, Kanada, ansässige Unternehmen stellt nanotechnische Filter und modulare Rotationsschütz-Maschinen her, die CO2 auf umweltfreundliche Weise aus Industrieemissionen und der Luft abscheiden und entfernen. Svante gehört zu den Top Greentech Companies of 2025 von TIME und Statista, den 2025 Global Cleantech 100 den XB100 World's Top 100 Deep Tech Companies der XPRIZE Foundation und belegt unter den Privatunternehmen auf der Liste der Future 50 Fastest Growing Sustainable Companies von Corporate Knights den zweiten Platz.

Weitere Informationen finden Sie unter www.svanteinc.com und folgen Sie Svante LinkedIn unter www.linkedin.com/svantesolutions.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250430534706/de/

Contacts:

Medien

Colleen Nitta

Director of Marketing Communications

cnitta@svanteinc.com

604-970-2813