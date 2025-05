Andersen Global erweitert seine Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum durch eine Kooperationsvereinbarung mit Du-Baladad and Associates, einer Steuer- und Unternehmensdienstleistungsgesellschaft mit Sitz auf den Philippinen.

Die Kanzlei wurde 2009 von der geschäftsführenden Partnerin Benedicta Du-Baladad gegründet und bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen an, darunter Steuerberatung und -planung, Verrechnungspreise, internationales Steuerrecht, Steuerstreitigkeiten und -prozesse, Compliance und Unterstützung bei der Beantragung von Steuervergünstigungen. Die Kanzlei wird von Chambers and Partners, International Tax Review, The Legal 500 und Asialaw regelmäßig als eine der führenden Steuerkanzleien auf den Philippinen anerkannt und betreut multinationale Unternehmen und große inländische Konzerne aus verschiedenen Branchen wie Finanzdienstleistungen, Energie, Öl und Gas, Fertigung, Immobilien und Technologie.

"Unser Unternehmen basiert auf einem umfassenden Kundenbetreuungsansatz, bei dem praktische und maßgeschneiderte Strategien zur Risikominimierung und zur Stärkung der Geschäftsziele unserer Kunden im Vordergrund stehen", erklärte Benedicta. "Durch diese Zusammenarbeit mit Andersen Global werden wir unsere Fähigkeit weiter ausbauen, End-to-End-Lösungen anzubieten, die durch die Ressourcen der Mitglieds- und Kooperationsunternehmen weltweit unterstützt werden."

"Du-Baladad and Associates verfügt über umfassende Steuerkompetenzen und kann in einem der dynamischsten Märkte nachweislich einen Mehrwert für seine Kunden erzielen", erklärte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Da die Philippinen weiterhin zunehmendes internationales Interesse auf sich ziehen und sich die Vorschriften weiterentwickeln, sind Benedicta und ihr Team gut aufgestellt, um Kunden bei diesen Herausforderungen zu unterstützen. Ihre Aufnahme stärkt unsere Plattform in der Region und bekräftigt unser Engagement, weltweit umfassende Dienstleistungen anzubieten.

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von dem US-Mitgliedsunternehmen Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 20.000 Fachleute weltweit und eine Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Firmen.

