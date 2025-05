The LYCRA Company, ein weltweit führender Anbieter von nachhaltigen und innovativen Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie, gab heute bekannt, dass Melissa Riggs, Director of Marketing, North America, zum Chief Marketing Officer (CMO) befördert wurde.

Riggs bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Markenaufbau in den Bereichen Konsumgüter, Bekleidung und Schuhe in ihre neue Position ein, darunter auch Erfahrungen mit der Marke GORE-TEX. Bevor sie 2022 zu The LYCRA Company kam, war Riggs 11 Jahre lang bei Molson Coors Beverage Company tätig, wo sie sich auf Partnerschaftsmarketing und die Markteinführungsplanung für Vertriebspartner spezialisierte.

"Ich freue mich, außergewöhnliche Talente aus unserem Unternehmen zu fördern", sagte Gary Smith, CEO von The LYCRA Company. "Die Beförderung von Melissa spiegelt wider, wie wichtig es uns ist, auf den einzigartigen Marketingkompetenzen unseres Unternehmens aufzubauen und den Mehrwert, den diese unseren Kunden bieten, weiter zu steigern."

Als CMO von The LYCRA Company ist Riggs für die Planung, Entwicklung und Umsetzung von Marken- und Marketinginitiativen verantwortlich, die die Geschäftsziele und Wachstumsstrategien des Unternehmens unterstützen.

"Ich fühle mich geehrt und freue mich darauf, die Marketingorganisation von The LYCRA Company zu leiten und mit dem globalen Führungsteam zusammenzuarbeiten, um das Unternehmen bei der Erreichung seiner Ziele zu unterstützen", sagte Riggs. "In den letzten drei Jahren hatte ich das Privileg, mit einem unglaublich kompetenten Team zusammenzuarbeiten. In meiner neuen Rolle als CMO freue ich mich darauf, neue Wege zu erschließen, um unsere Ingredient-Marken zu stärken, unsere Partner zu fördern und unseren Einfluss entlang der gesamten Wertschöpfungskette spürbar zu machen."

Riggs hat einen Master-Abschluss der Temple University in Philadelphia und einen Bachelor-Abschluss der University of Rhode Island in Kingston. Sie arbeitet am Hauptsitz von The LYCRA Company in Wilmington, Delaware, und untersteht Smith direkt.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert innovative Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie und ist Eigentümer führender Verbrauchermarken: LYCRA LYCRA HyFit LYCRA T400 COOLMAX THERMOLITE ELASPAN SUPPLEX und TACTEL The LYCRA Company hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA, und ist weltweit für seine nachhaltigen Produkte, sein technisches Know-how und seine Marketingunterstützung bekannt. The LYCRA Company konzentriert sich darauf, den Produkten seiner Kunden einen Mehrwert zu verleihen, indem sie einzigartige Innovationen entwickelt, die dem Bedürfnis der Verbraucher nach Komfort und dauerhafter Leistung entsprechen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte lycra.com.

