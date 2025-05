Langjährige Führungskraft leitet das Tagesgeschäft

Frontline International feiert 25 Jahre Innovation im Bereich Großküchentechnik und hat Giovanni Brienza zum neuen Präsidenten ernannt. Gründer John Palazzo wird weiterhin als CEO fungieren und sich auf die strategische Ausrichtung und Initiativen für langfristiges Wachstum konzentrieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250501747402/de/

Giovanni Brienza, Frontline International President

Frontline ist ein in den USA ansässiger Hersteller von Systemen, die weltweit in Großküchen für die sichere und nachhaltige Handhabung von Fetten, Ölen und ähnlichen Abscheidungen (FOG) eingesetzt werden. Die automatisierten Lösungen des Unternehmens erhöhen die Sicherheit in der Küche.

Brienza, der 2004 zu Frontline kam, bringt 21 Jahre operative Erfahrung und technische Kenntnisse in seine neue Rolle ein. Er war maßgeblich an vielen der wichtigsten Innovationen von Frontline beteiligt, von Geräten und Softwaresystemen bis hin zur strategischen Expansion des Unternehmens auf entscheidende internationale Märkte. Unter seiner Führung hat Frontline seine Präsenz in Nordamerika, Europa, Asien, dem Nahen Osten und Lateinamerika ausgebaut, starke Partnerschaften aufgebaut, globale Vertriebsnetze eingerichtet und Lösungen an den regional unterschiedlichen Bedarf angepasst.

Zur Unterstützung seines globalen Wachstums hat Frontline auch seine Bemühungen um eine vertikale Integration vertieft indem es Teile seiner Fertigungsprozesse internalisiert hat, um die Produktionsleistung zu erhöhen, die Qualität zu verbessern und Innovationen zu beschleunigen. Durch die Kontrolle kritischer Aspekte des Produktdesigns, der Fertigung und der Montage kann das Unternehmen nun leistungsfähigere Systeme mit höherer Konsistenz, Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit liefern, um dem weltweiten Bedarf gerecht zu werden.

"Giovanni hat eine zentrale Rolle bei unserer Transformation von einem Startup zu einem wirklich globalen Unternehmen gespielt", sagte Palazzo. "Seine Führungsqualitäten, seine Loyalität und seine Leidenschaft für unsere Mission sind unvergleichlich. Es gibt niemanden, der besser geeignet wäre, uns durch diese nächste Wachstumsphase zu führen."

Unter der Leitung von Brienza wird Frontline seine Geschäftstätigkeit weiter ausbauen, den Kundensupport verstärken, Fertigungsprozesse vertikal integrieren und neue Innovationen vorantreiben, um die Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit in Großküchen weltweit zu erhöhen.

"Bei Frontline ging es schon immer darum, den Status quo im Foodservice in Frage zu stellen", fügt Brienza hinzu. "Gemeinsam werden wir weiterhin die Grenzen des Möglichen verschieben mit sinnvoller Automatisierung, Systemen für gesündere Küchen, Dienstleistungen, die die Rentabilität für unsere Partner erhöhen, und einer exzellenten Produktion, die allen Kunden weltweit die qualitativ hochwertigsten Lösungen garantiert."

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.frontlineii.com.

Über Frontline International

Frontline International, Inc. entwickelt, fertigt und vertreibt hochwertige kommerzielle Foodservice-Geräte für die Lagerung, Handhabung und Entsorgung von Speiseöl und Fetten. Das Unternehmen bietet außerdem ein schlüsselfertiges Ölmanagement im Rahmen seines OilCare-Servicepakets an. Weitere Informationen erhalten Sie unter Telefon: +1 330-861-1100. Web: http://www.frontlineii.com. E-Mail: info@frontlineii.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250501747402/de/

Contacts:

Christina Campbell: 216.579.6100 ext. 8

E-Mail: christina@CunninghamBaron.com