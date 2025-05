Die ehemalige globale CTO für Biowissenschaften bei Snowflake wird die Expansion von Vespa in diesem Sektor leiten

Vespa.ai, die Plattform für groß angelegte Echtzeit-KI-Anwendungen auf Basis von Big Data, gab heute die Ernennung von Harini Gopalakrishnan zum General Manager für Gesundheit und Biowissenschaften bekannt. Gopalakrishnan, ehemals Global CTO für Biowissenschaften bei Snowflake, wird die strategischen Initiativen von Vespa in diesem Bereich leiten.

Vespa.ai bietet die Infrastruktur zum Aufbau und zur Bereitstellung von KI-gesteuerten Anwendungen für die such- und abrufgestützte Generierung (RAG) und ermöglicht so den präzisen Echtzeitzugriff auf große Sprachmodelle (LLMs). Im Bereich Gesundheit und Biowissenschaften können Teams damit komplexe multimodale Daten durchsuchen, verknüpfen und Erkenntnisse daraus gewinnen, was die Forschung, klinische Entscheidungen und kommerzielle Innovationen beschleunigt.

Harini Gopalakrishnan, GM Health Life Sciences, Vespa.ai: "Der Erfolg von KI in den Biowissenschaften hängt davon ab, dass Erkenntnisse aus riesigen Datenmengen gewonnen werden können, in denen man sich in einem komplexen Ökosystem multimodaler Daten zurechtfinden muss, von Omics über Proteinstrukturen bis hin zu medizinischen 3D-Bildern, von umfangreicher wissenschaftlicher Literatur bis hin zu internen Marketing-, Regulierungs- und Compliance-Dokumenten. Robuste agentenbasierte RAG-Anwendungen erfordern ausgefeilte Suchmaschinen auf Ihren Datenfundamenten, die hinsichtlich Kosten, Leistung und Qualität optimiert sind. Vespa bietet die Plattform, die dies ermöglicht, indem sie hochwertige Abruf- und Ranking-Funktionen für unstrukturierte Modalitäten mit Skalierbarkeit und Leistung auf Unternehmensniveau kombiniert. Die Zukunft der Arzneimittelentwicklung, des klinischen Fortschritts und der Kommerzialisierung erfordert diese Suchfunktionen der nächsten Generation, die speziell für eine regulierte und wissenschaftliche Branche entwickelt wurden."

Jon Bratseth, CEO und Gründer von Vespa: "Der Einfluss von KI hängt vom Verständnis der einzigartigen Herausforderungen jeder Branche ab. Vespa investiert in branchenorientierte Strategien, um sicherzustellen, dass unsere Plattform in Bereichen wie Gesundheit und Biowissenschaften einen echten Mehrwert bietet. Keine andere KI-Plattform kann mit unserer Fähigkeit mithalten, die Anforderungen dieses Sektors in Bezug auf Umfang, Komplexität und Latenz zu erfüllen. Harini bringt fundiertes Fachwissen und Führungsqualitäten mit, die uns helfen, unsere Fähigkeiten weiterzuentwickeln und die Life-Science-Community besser zu unterstützen."

Über Vespa

Vespa.ai ist eine leistungsstarke Plattform für die Entwicklung von KI-Anwendungen, die auf Echtzeit-Suche basieren. Nach der Erstellung werden diese Anwendungen über die groß angelegte, verteilte Architektur von Vespa bereitgestellt, die Daten, Inferenz und Logik für Anwendungen, die große Datenmengen und hohe gleichzeitige Abfragequoten verarbeiten, effizient verwaltet. Vespa bietet alle Bausteine einer KI-Anwendung, einschließlich Vektordatenbank, Hybridsuche, RAG (Retrieval Augmented Generation), NLP (Natural Language Processing), maschinelles Lernen und Unterstützung für große Sprachmodelle (LLM) und Bild-Sprachmodelle (VLM). Es ist als verwalteter Dienst und als Open Source verfügbar.

