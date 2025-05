Durch KI-gestützte Effizienzprogramme werden Kunden auf der ganzen Welt unterstützt und die Führungsposition von Bidgely im Bereich des Energiemanagements für Privathaushalte wird weiter gefestigt

Bidgely gab heute bekannt, dass seine KI-gestützten Lösungen insgesamt über 1,5 Terawattstunden (TWh) an Energieeinsparungen erzielt haben, was einer Reduzierung von über 1 Million Tonnen CO2-Emissionen entspricht. Die Energieeinsparungen von Bidgely in Höhe von 1,5 TWh wurden durch die gemeinsamen Bemühungen einer wachsenden Kundenbasis aus allen Bereichen der Energieversorgung Gas, Strom, Dual Fuel und sogar Wasser erzielt, die die UtilityAI Platform des Unternehmens nutzten, um durch die Energieeffizienz durch optimierte Kundenbindungsstrategien zu steigern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250501876158/de/

Bidgely's 1.5 TWh milestone was achieved through its expanding product suite deployed by a growing customer base of gas, electric, dual fuel and water utilities.

Dieser Meilenstein folgt auf die Erlangung des "Leader"-Status von Bidgely im aktuellen Home Energy Management (HEM) Leaderboard von Guidehouse Research, mit dem das Unternehmen für seine immer umfangreicheren Angebote in den Bereichen Energieberichte für Privathaushalte (Home Energy Reports, HERs), Nutzungszeitinitiativen (Time-of-Use, TOU) und das Managen des Ladens von Elektrofahrzeugen (Electric Vehicle, EV) ausgezeichnet wurde. Dem Bericht zufolge "lässt das Engagement des Unternehmens für den Ausbau seiner Plattformkapazitäten, die Gewinnung neuer Kunden und die Bereitstellung hochwertiger Services darauf schließen, dass es auf absehbare Zeit ein Leader auf dem HEMS-Markt bleiben wird

Die Kundenbindungsstrategien des Unternehmens, zu denen personalisierte Verbrauchsinformationen, Energieprofilierung und verhaltensbasierte Lastverlagerung gehören, trugen ebenfalls zur Auszeichnung von Bidgely als "Leader" im 2023 Customer Experience and Engagement Analytics Leaderboard von Guidehouse Research sowie in den 2023 und 2021 Customer Engagement Vendor Assessments von IDC MarketScape bei.

Die Auswirkungen, eine Energieeinsparung von über 1,5 TWh zu erzielen, entsprechen der Kompensation der CO2-Emissionen eines Jahres aus:

Über 1 Milliarde Pfund verbrannter Kohle

Beinahe 2,5 Millionen verbrauchter Ölbarrel

Nahezu 121 Millionen verbrauchter Gallonen Gas

Branchenweit führendes Energiemanagement für Privathaushalte und exzellente Kundenbindung

Die patentierte Disaggregation und die UtilityAI-Plattform von Bidgely haben Energieversorger wie Avista, NV Energy, Pacific Power, PSEG Long Island, Southern California Gas und andere dabei unterstützt, anhand von Rohdaten aus Zählern in Echtzeit Einblicke in den Energieverbrauch zu gewinnen und durch verschiedene kundenspezifische Lösungen einen effizienteren Energieverbrauch zu erzielen. Zu diesen Lösungen gehören:

Home Energy Management Program: Das Programm für das Energiemanagement zu Hause bietet einen umfassenden Überblick über den Energieverbrauch im Haushalt, aufgeschlüsselt nach Geräten und Nutzungsmustern.

Das Programm für das Energiemanagement zu Hause bietet einen umfassenden Überblick über den Energieverbrauch im Haushalt, aufgeschlüsselt nach Geräten und Nutzungsmustern. Home Energy Reports: Das Programm zur Erstellung von Energieberichten für Privathaushalte umfasst personalisierte, auf Dollar basierende Berichte mit leicht verständlichen Empfehlungen, wie sich Energieeinsparungen erzielen lassen.

Das Programm zur Erstellung von Energieberichten für Privathaushalte umfasst personalisierte, auf Dollar basierende Berichte mit leicht verständlichen Empfehlungen, wie sich Energieeinsparungen erzielen lassen. Customer Experience Engagement: Das Programm für Kundenerfahrung und -bindung bietet eine Multi-Channel-Verbindung zu Kunden über intelligente Benachrichtigungen, Webportale und Callcenter-Mitarbeiter, die mit einem Klick auf die Verbrauchsanalyse zugreifen können.

Zusammen bieten diese Tools Hausbesitzern nun die Möglichkeit, einen besseren Überblick über ihre energieintensivsten Geräte zu erhalten, um ihre Energiesparmaßnahmen gezielter anzugehen. Dazu können sie beispielsweise die Thermostateinstellungen anpassen oder auf effizientere Geräte umsteigen.

"Diese mithilfe unserer Finanzkraft, unserer weiterhin führenden Position und unserem Engagement für die kontinuierliche Wertschöpfung für unsere Kunden erzielte Leistung ist ein Meilenstein, den wir dem Markt mit großer Freude präsentieren", erklärte Abhay Gupta, CEO von Bidgely. "Die Zukunft des Energiesektors liegt nicht nur in Stromnetzen und Energie. Vielmehr wird sie durch Menschen, Resilienz und intelligentes Handeln geprägt sein. Bidgely leistet seinen Beitrag zur Schaffung einer Welt, in der Versorgungsunternehmen den Energiebedarf nicht nur verwalten, sondern vorhersagen und gestalten."

Über Energieeffizienz hinaus Durch intelligente Laststeuerung höhere Einsparungen erzielen

Indem Bidgely seine Produktpalette strategisch weiterentwickelt und erweitert hat, konnte das Unternehmen Energieeinsparungen in Höhe von 1,5 TWh erzielen. Dieser Erfolg ist auch das Ergebnis der Unterstützung von Versorgungsunternehmen, die dadurch die Teilnahme an wichtigen Programmen zur Laststeuerung und Lastverlagerung steigern konnten. Dank der granularen Ausrichtung von Bidgely auf Kunden mit hohem Netzauslastungsgrad wurde das volle Potenzial von TOU-Tarifen, Lastmanagement und verwaltetem EV-Laden für seine Kunden aus dem Versorgungsbereich ausgeschöpft. Noch weiter verbessert wurden die Zugänglichkeit und Skalierbarkeit dieser Programme durch die kürzlich erfolgte Integration von GenAI.

"Das wir es geschafft haben, 1,5 TWh zu erreichen, ist weit mehr als nur eine Zahl. Es ist eine Demonstration der Zukunft des Energiemanagements", so Gautam Aggarwal, Chief Revenue Officer bei Bidgely. "Die Präzision und Effektivität des datengestützten Kundentargeting sorgt für eine bislang unerreichte Effizienz und Netzstabilität, die entscheidend sein werden, um in der sich wandelnden Dynamik der Energiebranche erfolgreich zu agieren."

Laden Sie den Bericht herunter, um zu erfahren, warum Versorgungsunternehmen die KI-gestützten Lösungen von Bidgely zur Verbesserung der Energieeffizienz und der Kundenbindung einsetzen: Guidehouse Research Leaderboard: Home Energy Management Systems Providers

Über Bidgely

Bidgely ist ein KI-gestütztes SaaS-Unternehmen, das die Zukunft sauberer Energie voranbringt, indem es Energieunternehmen und Verbrauchern ermöglicht, datenbasierte Entscheidungen im Bereich der Energie zu treffen. Mithilfe unserer einzigartigen patentierten Technologie verarbeitet die UtilityAI-Plattform von Bidgely Kundendaten verschiedener Dimensionen wie Energieverbrauch, Demografie und Interaktionen zu extrem präzisen und umsetzbaren Erkenntnissen über das Verbraucherverhalten im Energiebereich. Diese Erkenntnisse nutzen wir, um jedem Kunden personalisierte Empfehlungen zu geben, die auf seine individuelle Persönlichkeit und seinen Lebensstil, seine Nutzungsgewohnheiten, Verhaltensmuster, Kaufneigung und vieles mehr zugeschnitten sind. Mit Blick auf verteilte Energieressourcen (DER) und den Netzrand bringt Bidgely die Innovation intelligenter Stromzähler mit datengestützten Lösungen für Solar-Photovoltaik, die Erkennung von Elektrofahrzeugen, die verhaltensabhängige Lastverlagerung und das gesteuerte Laden von Elektrofahrzeugen, Schutz vor Energiediebstahl, kurzfristige Lastprognosen, Netzanalysen und die Gestaltung von Tarifen nach Nutzungszeit (TOU) auf den Weg. Die Energieanalysen mit UtilityAI von Bidgely gewähren eine detaillierte Sicht auf Erzeugung und Verbrauch, um Spitzenlasten und Netzplanung effektiver zu gestalten, und liefert gezielte Empfehlungen für neue Mehrwertprodukte und -dienstleistungen. Bidgely hat seine Wurzeln im Silicon Valley. Das Unternehmen besitzt mehr als 16 Energiepatente, hat über 75 Millionen US-Dollar an Fördermitteln erhalten und beschäftigt mehr als 30 Datenwissenschaftler. Bidgely engagiert sich für den Einsatz von KI in Versorgungsunternehmen, die Privat- und Geschäftskunden rund um die Welt bedienen. Weitere Informationen unter www.bidgely.com oder im Bidgely-Blog unter bidgely.com/blog.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250501876158/de/

Contacts:

Christine Bennett

Bidgely

press@bidgely.com