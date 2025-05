DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

REFORMEN - Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) fordert die neue Bundesregierung zu zügigen Reformen auf und drängt auf ein 100-Tage-Programm für mehr Wachstum. "Deutschland steht am Beginn einer neuen Legislaturperiode - und an einem entscheidenden Wendepunkt", sagte DIHK-Präsident Peter Adrian dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Entschlossenes Handeln sei nun gefragt. "Die neue Bundesregierung hat jetzt die Chance, ein starkes Aufbruchssignal zu senden: für mehr Planungssicherheit, für mehr Innovationen und Investitionen - und für mehr unternehmerische Freiheit", so Dittrich weiter. (RND)

STEUERHINTERZIEHUNG - Der Präsident der Deutschen Steuergewerkschaft Florian Köbler schlägt in der Debatte über die Bonpflicht vor, neue Wege zu gehen. Wie es in anderen Ländern bereits praktiziert werde, solle auch Deutschland eine Lotterie mit Kassenbons einführen. "Beleg-Lotterien erhöhen die Steuerehrlichkeit, ohne Grundrechte unverhältnismäßig einzuschränken", sagte Köbler der Süddeutschen Zeitung. Andere Länder hätten gute Erfahrungen damit gemacht. Dem deutschen Fiskus entgehen laut Bundesrechnungshof zwischen 10 und 70 Milliarden Euro durch Steuerhinterziehungen an der Ladenkasse. (Süddeutsche Zeitung)

MINDESTLOHN - Die Schwarzarbeit könnte durch die Erhöhung des Mindestlohns in Deutschland weiter zulegen. "Wenn der Mindestlohn tatsächlich auf 15 Euro steigt, dann steigt die Schwarzarbeit um 3 bis 5 Milliarden Euro, insbesondere in Ostdeutschland", sagte der Schwarzarbeitsexperte und emeritierte Ökonomieprofessor der Johannes Kepler Universität Linz, Friedrich Schneider, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Viele Betriebe würden es sich nicht mehr leisten können, diesen hohen Mindestlohn zu bezahlen. Sie würden versucht sein, Mitarbeitende zu geringeren Sätzen schwarz zu beschäftigen. (Funke Mediengruppe)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/rio

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2025 00:26 ET (04:26 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.