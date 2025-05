The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.05.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.05.2025ISIN NameDE000A40UTV5 DEUTSCHE POST NA O.N.NEUEDE000DK0W3U3 DEKA FESTZINS ANL 20/25US06738EBL83 BARCLAYS 20/26 FLRXS1227748214 BNG BK 15/25 MTNDE000DK0T1T4 DEKA MTN IS.S.7717FR0013511615 CAISS.FRANC. 20/25 MTNUSU09513KK40 BMW US CAP 25/28 FLR REGSFR0128690684 FRANKREICH 24/25 ZOXS1117297355 LAMAR FDG 15/25 REGSFR0012716371 BNP PAR.H.L.SFH 15/25 MTNXS0926785808 COCA-COLA EU.P. 13/25DE000DG4UGR9 DZ BANK IS.A926 VARES0627797923 EDP RENOVAVEIS EO 5