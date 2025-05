DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Positives Signal aus China hebt Stimmung

DOW JONES--Im Sog positiver Vorgaben der Wall Street geht es am Freitag an den ostasiatischen Börsen überwiegend nach oben. Für gute Stimmung sorgt, dass China nun Gesprächsbereitschaft mit den USA im Handelskonflikt um gegenseitige extrem hohe Zölle erwägt. Seitens der USA wurde Bereitschaft dafür schon mehrfach signalisiert. Daneben soll es in den laufenden Handelsgesprächen zwischen den USA und der EU Fortschritte geben.

Das chinesische Handelsministerium hat erklärt, es prüfe die Möglichkeit, mit den USA über Zölle zu diskutieren. "Beide Seiten leiden unter den hohen Zöllen, und eine ausgehandelte Zollsenkung ist im Interesse beider Länder", kommentiert Chang Wei Liang von DBS Group Research.

In Tokio legt der Nikkei-225-Index um weitere 0,8 Prozent zu auf 36.735 Punkte, nachdem er am Vortag bereits um über 1 Prozent gestiegen war. Da hatte er positiv darauf reagiert, dass die japanische Notenbank wie erhofft die Leitzinsen nicht weiter erhöht hatte. Stützend wirkt zum Wochenausklang auch, dass der Dollar zum Yen deutlicher zulegt, was japanische Exporte auf Dollarbasis verbilligt. Der Dollar geht mit 143,32 Yen um, verglichen mit 142,51 zur gleichen Vortageszeit. Händler erklären die Yen-Schwäche damit, dass die Wahrscheinlichkeit auch für eine baldige weitere Zinserhöhung in Japan angesichts der Zollproblematik gesunken ist. Das sorgt bei den japanischen Marktzinsen zugleich für einen leichten Rückgang.

In Seoul legt der Kospi um 0,3 Prozent zu, in Hongkong macht der HSI einen Satz um 1,6 Prozent nach oben. In Schanghai wird wegen der Feierlichkeiten um den Feiertag zum 1. Mai nicht gehandelt. In Sydney verbessert sich das Marktbarometer um 0,9 Prozent. Hier sprechen Marktteilnehmer von anhaltender Zinssenkungsfantasie, nachdem nach zuletzt günstig ausgefallenen Inflationsdaten nun Einzelhandelsdaten für März schwächlich ausgefallen sind.

Aufwärts geht es in Hongkong für Autowerte. BYD gewinnen 2,0 Prozent, ebenso Geely. BYD und die konkurrierenden chinesischen Hersteller von Elektrofahrzeugen hatten für April weiteres starkes Wachstum bei den Zulassungszahlen in China berichtet, während Tesla offenbar Mühe hat, in China wieder in Schwung zu kommen. Auch in Tokio gehören Autoaktien mit dem schwachen Yen zu den Gewinnern.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.226,00 +1,0% -0,4% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 36.816,94 +1,0% -9,6% 08:30 Kospi (Seoul) 2.563,19 +0,3% +6,8% 08:30 Schanghai-Comp. Feiertag -2,2% Hang-Seng (Hongk.) 22.493,96 +1,7% +10,3% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:21 % YTD EUR/USD 1,1308 0,2 1,1288 1,1396 +9,5% EUR/JPY 164,32 0,1 164,11 162,28 -0,5% EUR/GBP 0,8497 -0,1 0,8503 0,8497 +2,8% GBP/USD 1,3310 0,2 1,3278 1,3411 +6,4% USD/JPY 145,29 -0,0 145,34 142,43 -9,1% USD/KRW 1.424,71 -0,5 1.424,71 1.436,65 -3,4% USD/CNY 7,1870 0,0 7,1870 7,1875 -0,3% USD/CNH 7,2528 -0,3 7,2782 7,2689 -0,9% USD/HKD 7,7562 -0,0 7,7568 7,7582 -0,2% AUD/USD 0,6413 0,5 0,6384 0,6423 +3,5% NZD/USD 0,5936 0,5 0,5908 0,5967 +6,1% BTC/USD 97.177,45 0,7 96.506,95 94.863,05 +1,2% ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,61 59,04 +1,0% +0,57 +1,6% Brent/ICE 63,12 63,12 0% 0 -18,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.254,69 3.239,06 +0,5% +15,63 +25,3% Silber 28,92 28,66 +0,9% +0,26 +3,3% Platin 862,9 852,37 +1,2% +10,53 -2,1% Kupfer 4,6255 4,581 +1,0% +0,04 +13,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

