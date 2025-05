Der DAX hat die wichtige Marke von 22.200 Punkten zum Monatsende erfolgreich verteidigt und damit seinen intakten Aufwärtstrend bestätigt. Nur noch rund drei Prozent trennen ihn vom Rekordhoch. Die Stimmung für deutsche Aktien hat sich in den vergangenen Monaten deutlich aufgehellt. Die Anleger hoffen, dass die ersten 100 Tage der neuen Bundesregierung für die deutsche Wirtschaft erfolgreicher verlaufen als die ersten 100 Tage für die US-Wirtschaft unter einem Präsidenten Donald Trump. Vor allem internationale Investoren zeigen vermehrt Interesse an deutschen Unternehmen, nicht zuletzt aufgrund der angekündigten umfangreichen Investitionen in Energie, Infrastruktur und Verteidigung.

Während Meta und Microsoft die Börsen mit starken Quartalszahlen beflügelten, enttäuschten Apple und Amazon. Bei Apple wirkten sich ungünstige Wechselkurseffekte und eine Abschwächung im China-Geschäft belastend aus, der Ausblick auf das laufende Quartal trübte die Stimmung zusätzlich. Allein Trumps bereits aktive Zölle werden im zweiten Quartal Mehrausgaben von rund 900 Millionen US-Dollar verursachen. Die bislang so verlässliche Margenentwicklung gerät ins Wanken und lässt den Aktienkurs fallen. Amazon kämpft mit denselben Wechselkursschwächen und Zoll-Unsicherheiten, die auch Apple zu schaffen machen, ergänzt durch ein vorsichtigeres Konsumklima. Während das operative Geschäft im ersten Quartal solide verlief, drückten Sondereffekte, Währungsdruck und ein zurückhaltender Ausblick die Aktie im nachbörslichen Handel ins Minus.

Doch schon heute könnte sich die Stimmung wieder drehen, sollten die angekündigten Gespräche mit China tatsächlich zustande kommen und damit die Aussicht auf eine Senkung gegenseitiger Zölle bestehen. Die Regierung in Peking hat Bereitschaft signalisiert, den festgefahrenen Zollstreit zu entschärfen. Sollte sich diese Perspektive bestätigen, dürfte das den Aktienkursen weiteren Auftrieb verleihen. Zudem könnten in den kommenden Tagen und Wochen weitere positive Nachrichten über Handelsabkommen mit anderen Ländern folgen, die den Markt kurzfristig stützen und das Stimmungstief im April vergessen lassen.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.