FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax meldet sich nach der Feiertagspause offenbar stark zurück und dürfte mit deutlichem Plus in den Mai starten. Am Vorabend hatten die US-Indizes bereits recht gut vorgelegt. Es gab gestern Entspannungssignale aus China im Zollkonflikt, die nun heute von Regierungsvertretern bekräftigt wurden.

Rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 1,3 Prozent im Plus auf 22.798 Punkte. Damit kommt er seinem Rekord vom März bei 23.476 Punkten immer näher.

Im April war der Dax infolge des von den USA losgetretenen Zollkonflikts zwischenzeitlich bis auf 18.489 Punkte eingebrochen. Anschließend folgte jedoch eine beeindruckende Erholungsrally, sodass der Dax im Vormonat letztlich noch ein kleines Plus schaffte.

Im Fokus dürften am Freitag zunächst die Aktien von Airbus stehen. Der Flugzeugbauer und Rüstungskonzern hatte am Mittwochabend Geschäftszahlen vorgelegt, auf die die Anleger feiertagsbedingt erst jetzt reagieren können./ag/stk