© Foto: Andrej Sokolow/dpa

Die Apple-Aktie fällt trotz starker Zahlen. Zölle, das schwache China-Geschäft und die Verzögerungen bei der KI bremsen den Optimismus. Was plant Tim Cook?Apple hat im zweiten Geschäftsquartal solide Geschäftszahlen vorgelegt, doch geopolitische Unsicherheiten, ein schwächelndes China-Geschäft und hohe Strafzölle überschatten die Ergebnisse. Die Aktie des Tech-Giganten verlor am Donnerstag nachbörslich über 4 Prozent, nachdem CEO Tim Cook vor einem gewaltigen Kostenschub durch neue US-Zölle warnte und keine Prognose für die Zeit danach abgab. Der iPhone-Konzern erwartet im laufenden Quartal zusätzliche Kosten in Höhe von rund 900?Millionen US-Dollar infolge der von US-Präsident Donald Trump …