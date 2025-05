Meran (ots) -Es gibt Hotels, die kommen und gehen. Und es gibt das 3 Sterne Art Nouveau Hotel Westend in Meran - ein Haus, das bleibt. Nicht, weil es stehen geblieben wäre, sondern weil es etwas bewahrt: den Charme der guten alten Zeit. Damals, als der Sommer nach Apfelblüten roch und Zeit eine andere Bedeutung hatte.Nur wenige Schritte vom Zentrum Merans entfernt, eingebettet in einen weiten Garten voller Erinnerungen und leiser Momente, liegt dieses charmante Jugendstil-Hotel Westend direkt an der Passerpromenade - mit Blick auf das fließende Wasser und nur einen gemütlichen Spaziergang von der Therme Meran und dem Stadtzentrum entfernt.Hier wird nicht geklotzt, sondern geglänzt - mit authentischem Flair, herzlicher Gastfreundschaft und einer Ruhe, die nachwirkt. Gäste schätzen besonders die kostenlosen Parkplätze sowie den ebenfalls kostenlosen Fahrradverleih und den persönlichen Service.Schon beim Ankommen werden Sie sich in vergangene Zeiten zurückversetzt fühlen und diese Nostalgie wird Sie den gesamten Aufenthalt begleiten. Die geschichtsträchtige Villa Westend wurde 1890 gebaut und seit 1907 werden Gäste empfangen. Das Hotel wurde im Jahre 1984 unter den Schutz der Oberintendanz für das architektonische Erbe gestellt, was als besondere Auszeichnung gilt.Die Zimmer bewahren durch ihre Einrichtung ein Stück Geschichte, ohne auf modernen Komfort zu verzichten. Hohe Räume, antike Parkettböden und teilweise originale "Art Nouveau" Inneneinrichtung.Das Hotel Westend ist kein Ort für Schnelligkeit, sondern für Tiefe. Für Leseratten, Spaziergänger, Genießer. Für alle, die das Echte suchen - und dabei sich selbst wiederfinden.Ob ein Tag in der Therme, ein Bummel durch die Altstadt mit ihren Lauben, eine gemütliche Wanderung zum Tappeinerweg oder eine Radtour entlang der Passer - alles beginnt direkt vor der Haustür des Hotels Westend.Kunstliebhaber besuchen die Museen der Stadt, Feinschmecker schätzen die Märkte und Weinfeste, Naturfreunde die botanischen Gärten von Schloss Trauttmansdorff. Und wenn der Tag zur Ruhe kommt, genießt man im Garten des Hotels das Gefühl, genau zur richtigen Zeit am richtigen Platz zu sein.Natur- & Genuss-Tage vom 09.06. bis 13.07.20254 Nächte / 5 Tage ab EUR 500 pro Person - inklusive- 4 Übernachtungen im Doppelzimmer- Frühstücksbuffet im romantischen "Art Nouveau" Saal- ein 4-Gang-Menü oder ein Candle-Light-Dinnern- 1 Eintritt in die Gärten von Schloss Trauttmansdorff und Touriseum- 1 Eintritt in die Therme Meran (3 h Therme, Nutzung der Pools)- Bon im Wert von 10 EUR für ein Essen im Restaurant Schlossgarten oder im Bistro der Therme- Aromaölmassage mit Südtiroler Essenzen (45 Min.)- 10% Rabatt auf die Eintritte in die Therme Meran- 5% Rabatt auf Beauty Behandlungen und Massagen in der Therme Meran- kostenloser Parkplatz direkt am Hotel Westend- kostenloser Fahrradverleih im HotelMehr Infos unter: www.westend.itPressekontakt:Hotel Villa Westend ***Familie StrohmerSpeckbacherstraße 9I-39012 MeranTel. 0039 0473 44 76 54Mail: info@westend.itWeb: www.westend.itPressekontakt:Maria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: Hotel Westend ***, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161858/6024184