Liverpool führt die Rangliste in der Premier League an, da die Fans in den letzten zwei Spielzeiten nur 10,60 GBP pro Sieg zahlen mussten. Neue Untersuchungen des Sportwettenexperten Bet Clever haben ergeben, dass Liverpool das Team in der Premier League ist, das den Fans das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, basierend auf Leistungsdaten und Dauerkartenpreisen. In der Studie wurden die Leistungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...