NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN UND JAPAN SOWIE ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.



Zeichnungsstart für das öffentliche Angebot der neuen Anleihe 2025/2030 der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA und Beginn der Umtauschfrist für die Anleihe 2021/2026 Zielvolumen 20 Mio. Euro, Laufzeit bis 2030

Zinssatz zwischen 5,75% bis 6,25%

Für Inhaber der Anleihe 2021/2026 besteht ein attraktives Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 zuzüglich einer Umtauschprämie von zehn Euro je Anleihe

Nettoemissionserlös dient der Refinanzierung und Absicherung von Infrastruktur- und Wachstumsprojekten Bremen, 2. Mai 2025. Am heutigen Freitag startet die Zeichnungsfrist für die neue Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFGZ7) der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA. Die Anleihe 2025/2030 richtet sich an private und institutionelle Anleger. Sie hat ein Zielvolumen von 20 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis zum 31. Juli 2030. Vorgesehen ist ein Zinssatz (Kupon) zwischen 5,75% und 6,25%, bei einer Stückelung von 1.000 Euro. Der endgültige Zinssatz wird nach Ablauf des Angebotszeitraums festgelegt und veröffentlicht.

Die Zeichnung der neuen Schuldverschreibungen erstreckt sich von heute bis zum 22. Mai 2025, 12:00 Uhr (MESZ) - vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung des Angebotszeitraums. Hierbei gibt es zwei Optionen: Anleger können bis zum 20. Mai 2025, 12:00 Uhr (MESZ) über die Website https://werder.de/Anleihe2025 ordern. Alternativ kann die Anleihe mit Hilfe der Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG über die Depotbanken bis zum 22. Mai 2025, 12:00 Uhr (MESZ) gezeichnet werden.

Attraktive Umtauschprämie und Mehrerwerbsoption

Neben dem Angebot für Neuanleger besteht die Möglichkeit für Inhaber der Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H3KP5) im Rahmen eines Umtauschangebots ihre Bestände in neue Schuldverschreibungen im Verhältnis 1:1 zum Umtausch anzumelden. Inhaber der bestehenden Anleihe erhalten für jede umgetauschte alte Schuldverschreibung im Nennbetrag von je 1.000,00 Euro eine Anleihe 2025/2030 im jeweils gleichen Nennbetrag zuzüglich eines Barausgleichs in Höhe von 10 Euro sowie anteilige Stückzinsen. Darüber hinaus können im Wege einer Mehrerwerbsoption auch weitere neue Schuldverschreibungen gezeichnet werden. Dieses Umtauschangebot gilt bis zum 19. Mai 2025, 18:00 Uhr (MESZ). Bezüglich des Umtausches erhalten alle Inhaber der aktuellen Schuldverschreibungen die notwendigen Informationen von ihrer Depotbank.

Filbry: "Gelegenheit für Anleger, an der Erfolgsgeschichte teilzuhaben"

Nach dem Erfolg der Anleihe 2021/2026 will Werder mit den neuen Schuldverschreibungen die positive Entwicklung des Vereins vorantreiben. "Wir schreiben die Erfolgsgeschichte fort. Die Anleihe ist für uns eine wichtiges Finanzinstrument, um die Zukunft unseres Clubs erfolgreich zu gestalten. Die Anlegerinnen und Anleger haben die Möglichkeit, daran teilzuhaben", erklärt Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung von Werder Bremen.

Die Nettoemissionserlöse dienen neben der Refinanzierung der ersten Werder-Anleihe 2021/2026 der Absicherung wichtiger Infrastrukturprojekte in der Pauliner Marsch. Zudem sollen sie Investitionen in Wachstumsfelder wie Frauenfußball, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz ermöglichen.

Die Emission der Anleihe 2025/2030 erfolgt im Wege eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und Deutschland und wird vom Bankhaus Metzler als auch Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. Zudem ist beabsichtigt, die Schuldverschreibungen institutionellen Investoren in Deutschland und ausgewählten europäischen Ländern im Rahmen einer Privatplatzierung über das Bankhaus Metzler anzubieten.

Das öffentliche Angebot erfolgt auf Grundlage des durch die Luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier - "CSSF") gebilligten Wertpapierprospekts vom 29. April 2025. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite Werder Bremens unter https://werder.de/Anleihe2025 veröffentlicht.



Eckdaten zur Anleihe 2025/2030

Emittentin: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA

Zielvolumen: EUR 20.000.000

ISIN: DE000A4DFGZ7

WKN: A4DFGZ

Wertpapierart: Inhaber-Schuldverschreibung

Kupon: Zinsfestlegung innerhalb der Kuponspanne 5,75% bis 6,25% p.a., Festlegung voraussichtlich nach Ablauf des Angebotszeitraums am 22. Mai 2025

Zinszahlung: Festzins, jährlich jeweils zum 28. Mai eines jeden Jahres; im letzten Laufzeitjahr vom 28. Mai 2029 bis 31. Juli 2030 am letzten Tag der Laufzeit

Ausgabepreis: 100%

Nennbetrag/Stückelung: EUR 1.000

Ausgabe-/Valutatag: 28. Mai 2025

Laufzeit: 5 Jahre und (ca.) 2 Monate, fällig am 31. Juli 2030

Rückzahlung: zu 100% des Nennbetrags

Status: Unmittelbar, nicht nachrangig und nicht besichert

Vorzeitige Rückzahlung: u.a. Call-Recht der Emittentin nach Ablauf Jahr 3

Convenants: u.a. Negativverpflichtung, Veräußerungsbeschränkungen, Kündigungsrechte bei Drittverzug/-fälligkeit und Kontrollwechsel und weitere übliche Sonderkündigungsrechte

Börsensegment: Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board)

Sole Bookrunner: Bankhaus Metzler

Zeichnungsfrist: Website: 2.-20. Mai 2025 (12:00 Uhr, MESZ); DirectPlace: 2.-22. Mai 2025 (12:00 Uhr, MESZ), vorzeitige Schließung vorbehalten

Frist Umtauschangebot: 2.-19. Mai 2025 (18:00 Uhr, MESZ), vorzeitige Schließung vorbehalten

Frist Mehrerwerbsoption: 2.-19. Mai 2025 (18:00 Uhr, MESZ), vorzeitige Schließung vorbehalten

Umtauschprämie: 10,00 EUR je umgetauschter Schuldverschreibung



Über die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA: Die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA ist ein Fußballverein aus Bremen. Aktuell spielen sowohl die erste Männer-Profimannschaft als auch die erste Frauen-Profimannschaft in der ersten Fußball-Bundesliga. Der SV Werder blickt auf eine 126-jährige Vereinshistorie zurück. Mit 14 nationalen Titeln, darunter vier deutsche Meisterschaften (zuletzt 2004), sechs DFB-Pokalsiege, drei Supercup- und einem Ligapokalsieg) zählt Werder Bremen zu den erfolgreichsten deutschen Fußballvereinen und belegt in der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga den dritten Rang. International konnte der SVW den letzten Titel, den Europokal der Pokalsieger (heute Europa-League), 1992 gewinnen. Aktueller Vorsitzender des Vereins ist Hubertus Hess-Grunewald und Geschäftsführer der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA Klaus Filbry.

Kontakt Presse



Christoph Pieper

medien@werder.de

SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA

Franz-Böhmert-Straße 1c

28205 Bremen

Kontakt Investor Relations

anleihe@werder.de

SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA

Franz-Böhmert-Straße 1c

28205 Bremen

Wichtige Hinweise: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden Fassung ("Prospektverordnung") dar. Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines von der Luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier - "CSSF") gebilligten und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten Wertpapierprospekts. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der durch die CSSF gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA ("Gesellschaft") (https://werder.de/Anleihe2025) und der Internetseite der Börse Luxemburg (https://www.luxse.com/) kostenfrei zugänglich. Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere wird nur in Luxemburg und Deutschland stattfinden. Insbesondere finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan statt. Außerhalb Luxemburgs und Deutschlands richtet sich das Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt, die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(e) der Prospektverordnung ("qualifizierte Anleger") sind.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht im Rahmen dieses Angebots gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der "US Securities Act") registriert und dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem US Securities Act definiert) weder angeboten noch verkauft werden.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), sind oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder (iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf (alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese Veröffentlichung ist im Vereinigten Königreich nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft steht im Vereinigten Königreich nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der Emittentin in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit, Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Emittentin ausgesetzt ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Emittentin. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden. Die Emittentin ist nicht verpflichtet, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten, sofern darin nicht eine veröffentlichungspflichtige Insiderinformation liegt.







