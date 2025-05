Solothurn (ots) -"Make Switzerland (energetically) great again." Mit diesem Ziel vor Augen bringt die Schweizer Energiegruppe Youdera und du auf den Markt - ein frisches Solarunternehmen für Firmen, das alle Dächer der Schweiz analysiert hat, um daraus Energie zu gewinnen und die Umsetzung der Energiestrategie 2050 zu beschleunigen. Ob mit oder ohne Eigenverbrauch: Jedes Unternehmen in der Schweiz kann auf und du in nur 3 Minuten kostenlos einsehen, wie viel Energie es mit seinem Dach oder Grundstück einsparen - oder sogar verkaufen - könnte.Gerade in turbulenten Zeiten wie diesen ist mehr Unabhängigkeit bei der Energieversorgung ein starkes Zukunftsversprechen. Das hat Youdera, die Schweizer Gruppe für erneuerbare Energien, erkannt - und mit und du eine clevere Marke ins Leben gerufen, die Unternehmen mit smarten Tools und modernen Lösungen hilft, mit Sonnenenergie durchzustarten. Ein Highlight ist der Solarrechner von und du, der jedes Schweizer Dach analysiert und innert 3 Minuten das individuelle Photovoltaik-Potenzial, den möglichen Eigenverbrauch, die Investitionskosten und Finanzierungsoptionen bereithält.Zusammen mit ihrem 10. Geburtstag und mehr als 2'500 realisierten Solarprojekten in ganz Europa bringt Youdera frischen Wind in den Schweizer Solarmarkt. und du kommt in einem ganz neuen Stil - leichtfüssig, transparent und voller Energie. Die Botschaft: Schweizer Unternehmen haben eine sonnige Zukunft - und du gibt ihnen alles an die Hand, um diese zu gestalten. Wie damals, als Youdera im 2015 unter dem Namen Younergy das Solar-Abo in die Schweiz gebracht hat - die erste Finanzierungslösung für Solaranlagen auf Eigenheimen.Solaranlagen - auch ohne Eigenverbrauchund du will DER Totalunternehmer im Bereich Solar in der Schweiz sein: eine All-in-One-Lösung, die Unternehmen einfach und effizient zur Sonnenenergie bringt - sei es durch Solaranlagen für den Eigenverbrauch oder durch das Mieten von Industriedächern, deren Stromerzeugung ans Netz verkauft wird. Hinzu kommen clevere Finanzierungen, Batteriespeicher, Ladestationen für E-Fahrzeuge, Dachsanierungen und vieles mehr. Das Ziel: Unternehmen wie auch die öffentliche Hand sollen mühelos zur Energiewende beitragen - und die Vorgaben der Energiestrategie 2050 erfüllen.Mit einem Set smarter digitaler Tools begleitet und du Schweizer Unternehmen durch den gesamten Transformationsprozess - vom ersten Solarcheck bis zur laufenden Überwachung der installierten Anlage. Im Kundenportal von und du lässt sich jeder Fortschritt in Echtzeit verfolgen - auch nach der Inbetriebnahme, wenn's um Produktionsdaten und Performance geht.Netto-Null bis 2050und du unterstützt Schweizer Unternehmen dabei, die Anforderungen des neuen Bundesgesetzes für eine sichere Stromversorgung aus erneuerbaren Energien zu erfüllen. Dieses Gesetz, das im Januar 2025 nach einer Volksabstimmung mit knapp 69% Zustimmung in Kraft trat, ist ein zentraler Baustein der Schweizer Klimaziele: Reduktion der Treibhausgasemissionen um mindestens 50 % bis 2030 (im Vergleich zu 1990) und Netto-Null bis 2050."Wir sind noch weit vom Ziel entfernt, wenn es um die Energieautonomie und Nachhaltigkeit der Schweiz geht. Aber die und du-DNA ist so optimistisch und kraftvoll wie die Sonne selbst - und wir sind hier, um unseren Schweizer KMUs zu helfen, genau das zu erreichen. Als CEO hat man oft andere Tagesprioritäten, so war es auch bei mir, und du springt in genau diese Lücke", sagt Fabian Meier, Geschäftsführer von und du.Über und du: Mit Sitz in Solothurn ist und du Teil der Schweizer Youdera-Gruppe und als Totalunternehmer spezialisiert auf schlüsselfertige industrielle Solarlösungen. Mit über 2'500 umgesetzten Projekten in Europa wird eine klare Mission verfolgt: Schweizer Unternehmen dabei zu unterstützen, mehr energetische Eigenständigkeit zu gewinnen und die Energiestrategie 2050 zu verwirklichen - mit der Kraft der Sonne.Pressekontakt:und du AGZuchwilerstrasse 21, 4500 Solothurnwww.unddu.swissKontaktperson: Fabian Meier, 077 444 56 30, fabian.meier@unddu.swissOriginal-Content von: und du AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101963/100931017