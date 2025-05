Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Ende der Woche steht in der Eurozone die Schnellschätzung der Verbraucherpreise im Fokus, so die Analysten der Helaba.Die Vorgaben in den großen Euroländern würden auf eine leicht sinkende Jahresteuerungsrate schließen lassen. Dabei scheine die Konsensschätzung von +2,1% Vj. realistisch zu sein, sodass die Zahlen wohl kaum Spuren an den Finanzmärkten hinterlassen würden. Der disinflationäre Trend und die gedämpften Inflationserwartungen stünden einer weiteren Lockerung der EZB-Geldpolitik wohl nicht im Wege. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...