Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Etwas weniger Inflation bei leichtem Wachstum in den Ländern der Eurozone hat bereits für Kursgewinne an den Rentenmärkten gesorgt, ebenso wie in der Tendenz dovishe EZB-Kommentare, so die Analysten der Helaba.Derweil habe das leichte Zurückrudern Donald Trumps in der Zollpolitik die Stimmung an den Aktienmärkten unterstützt, sodass trotz des schwächeren ISM-Indexes in den USA bisher eine freundliche Wochentendenz zu konstatieren sei. Der Euro zeige sich indes kaum verändert. ...

