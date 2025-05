DJ EU könnte den USA Handelsangebot in Höhe von 50 Mrd Euro machen

DOW JONES--Die Europäische Union kann ihren Handelsstreit mit den USA lösen, indem sie amerikanische Waren wie Gas und Sojabohnen im Wert von 50 Milliarden Euro kauft, sagte EU-Handelskommissar Maros Sefcovic. Die EU werde einen Basiszoll von 10 Prozent auf europäische Importe nicht als langfristige Lösung des Handelsproblems akzeptieren, sagte Sefcovic in einem Interview mit der Financial Times. Stattdessen könnte die EU versuchen, den Beschwerden der USA durch den Kauf von mehr US-Waren zu begegnen, um das Handelsungleichgewicht zwischen den beiden Volkswirtschaften auszugleichen.

Der EU-Kommissar sagte, sein Team mache mit seinen Kollegen in Washington Fortschritte auf dem Weg zu einer Einigung. Dennoch werde es schwierig sein, ein Abkommen zu erreichen, das für alle 27 Mitglieder der EU und ihr gemeinsames Parlament akzeptabel ist.

US-Präsident Donald Trump hat die EU und andere Handelspartner wiederholt für die seiner Meinung nach unfairen Überschüsse im Warenhandel mit den USA kritisiert. Die Steigerung der Käufe von amerikanischem Flüssigerdgas ist ein Mittel, das von politischen Entscheidungsträgern wiederholt ins Spiel gebracht wurde. Dies könnte dazu beitragen, die Kluft im Handel zwischen der EU und den USA zu verringern, sagte Sefcovic.

"Wenn wir ein Defizit von 50 Milliarden Euro haben, glaube ich, dass wir dieses Problem sehr schnell durch den Kauf von LNG, durch einige landwirtschaftliche Produkte wie Sojabohnen oder andere Bereiche lösen können", sagte Sefcovic. Nach Angaben des Peterson Institute for International Economics in Washington verzeichnet die EU im Warenhandel mit den USA einen jährlichen Überschuss von mehr als 200 Milliarden Dollar, im Dienstleistungshandel jedoch ein Defizit von mehr als 100 Milliarden Dollar.

Anfang April kündigte Trump an, er werde pauschale Zölle in Höhe von 20 Prozent auf Waren aus der EU und von anderen Handelspartnern erheben, Zölle, die seiner Meinung nach auf Gegenseitigkeit beruhen. Dieses Zollpaket wurde später für 90 Tage ausgesetzt, obwohl ein Basiszollsatz von 10 Prozent in Kraft bleibt, ebenso wie sektorspezifische Einfuhrzölle auf Autos und einige Metalle.

Die EU reagierte auf Trumps Zölle mit einem eigenen Paket von Zöllen auf US-Waren, darunter Sojabohnen, Motorräder und Kaugummi, wobei jedoch bestimmte Schlüsselsektoren von den Zöllen ausgenommen wurden. Später setzte Brüssel auch dieses Paket für 90 Tage auf der Grundlage der Gegenseitigkeit aus.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2025 03:16 ET (07:16 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.