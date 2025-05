© Foto: Michael Nguyen - NurPhoto

Die ING hat ihre Quartalszahlen vorgelegt, überrascht trotz Gewinnrückgang mit einem starken Ergebnis und kündigt ein milliardenschweres Rückkaufprogramm an.Die ING Group, die größte Bank der Niederlande, hat am Freitag mit soliden Zahlen zum ersten Quartal 2025 überrascht und gleichzeitig ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 2 Milliarden Euro angekündigt. Trotz eines Rückgangs beim Nettogewinn fielen die Ergebnisse besser aus als von Analysten erwartet. Die Aktie reagierte prompt und notierte am Freitagvormittag mit einem Plus von 4,5 Prozent bei 17,77 Euro (Stand: 9:10 Uhr MEZ). Nettogewinn rückläufig, aber über den Erwartungen Für die Monate Januar bis März meldete …