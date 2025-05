News von Trading-Treff.de BYD wird an den Börsen wahrscheinlich aktuell deutlich zu schwach eingeschätzt. Der Titel ist derzeit mit weniger als 43 Euro noch immer in einem Schlafmodus im Vergleich zu den Chancen, die nach den jüngsten Meldungen an sich realisiert werden könnten. Denn BYD hat glänzende Zahlen für die Auslieferung im April gemeldet. Die Zahlen waren zum einen wieder deutlich besser als ein Jahr zuvor. Zum anderen lassen die Schätzungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...