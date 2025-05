Mainz (ots) -Die fünfteilige Dokuserie "Inside CDU" führt tief hinein ins Innenleben der Union, mitten in einen der außergewöhnlichsten Wahlkämpfe der vergangenen Jahrzehnte. Die Partei erlebte in nur rund 100 Tagen Höhen und Tiefen - von großer Aufbruchstimmung bis zu ersten Gegendemos. Die Kamera war bei Strategie-Meetings im Konrad-Adenauer-Haus dabei, bei Briefings auf höchster Ebene und beim Wahlkampf vor Ort - "Inside CDU" ist ab jetzt im ZDF zu streamen. Am Dienstag, 6. Mai 2025, 20.15 Uhr, sendet das ZDF zudem eine 43-minutige Dokumentation zum Thema."Inside CDU" gibt einen exklusiven Einblick in den politischen Betrieb der Union - vom Bruch der Ampel-Koalition im November 2024 bis zur Zeit nach der Bundestagswahl im Februar 2025. Die Dokuserie zeigt, wie Friedrich Merz sich auf seine Reden vorbereitet, dokumentiert, wie Generalsekretär Carsten Linnemann im Adenauer-Haus mit den Abgeordneten über Strategien diskutiert, und ist bei den Morgenbriefings dabei. In Folge 1 rückt zunächst der 23. Februar 2025, der Tag der Bundestagswahl, in den Fokus, den CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann in der Doku so zusammenfasst: "Ich war richtig gut drauf und dann bekam ich einen Anruf und da hat mir jemand erzählt, dass wir in der Prognose nicht auf die 30 kommen. Und das hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen."Von der Ampel-Koalition bis zum Attentat von AschaffenburgAls die Ampel-Koalition zerbrochen war, sah sich die CDU im Höhenflug. In der Parteizentrale, dem Konrad-Adenauer-Haus in Berlin, herrschte gute Laune. Umfragen sagten zu diesem Zeitpunkt ein Ergebnis voraus, das deutlich über 30 Prozent liegen könnte. Dann erschütterte das Attentat von Aschaffenburg die Republik. Merz forderte eine sofortige Umkehr in der Flüchtlingspolitik und brachte dazu Abstimmungen in den Bundestag ein. In der Folge prägten Brandmauer-Diskussionen den Wahlkampf, Tausende gingen auf die Straße und warfen der CDU vor, gemeinsame Sache mit der AfD zu machen. Friedrich Merz sagt dazu in der Doku: "Wir haben das sehr wohl abgewogen, ob wir das machen sollen oder nicht, aber mir war wichtig zu sagen, wo steht die Union eigentlich?"Merz, Söder und der gemeinsame Blick auf die PrognosenDie Dokuserie ist bei Höhen, Tiefen sowie an Wendepunkten der politischen Diskussion und Strategie dabei: Sie schaut Friedrich Merz und Markus Söder über die Schulter, wenn diese die ersten Prognosen der Bundestagswahl im Fernsehen verfolgen. Und sie blickt auch nach der Wahl auf entscheidende Wegmarken: Über die Lockerung der Schuldenbremse sagt Friedrich Merz in der Doku: "Ich persönlich bezahle das mit einem erheblichen Verlust auch an Glaubwürdigkeit, aber ich glaube, im Abstand von einigen Jahren wird auch der Teil der Bevölkerung, der es heute verständlicherweise sehr kritisch sieht, sagen, es war eine richtige Entscheidung."Blick in die Wahlkreise"Inside CDU" dokumentiert mit seltenen Einblicken den Weg der Union auf dem Weg zur Macht - und beobachtet eine Partei zwischen Aufbruch und Widerstand. Die Filmemacher Steffen Haug und Denise Jacobs begleiteten dafür auch Kandidatinnen und Kandidaten in den Wahlkreisen, so etwa die jüngste Abgeordnete der Unions-Fraktion Catarina dos Santos, bei ihrem Versuch, wieder in den Bundestag einzuziehen. Oder Christiane Schenderlein aus Nordsachsen, in deren Wahlkreis die AfD mit Abstand die stärkste politische Kraft ist.Die Geschehnisse werden eingeordnet von den Politik-Journalistinnen und -Journalisten Robin Alexander ("Die Welt"), Veit Medick ("stern"), Mariam Lau ("Die Zeit"), Alisha Mendgen ("RedaktionsNetzwerk Deutschland") und Helene Bubrowski ("Table.Media").KontaktBei Fragen zu "Inside CDU" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "Inside CDU" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/insidecdu) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"Inside CDU" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/dokus/inside-cdu-102)Pressemappe zu "Inside CDU" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/inside-cdu)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6024309