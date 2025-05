Investition in Fußball-Traditionsverein Werder Bremen

Heute, am 2. Mai 2025, hat die Zeichnungsfrist für die neue Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: DE000A4DFGZ7) der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA begonnen. Die Anleihe richtet sich an private wie institutionelle Anleger, hat ein Zielvolumen von 20?Mio.?Euro und läuft bis zum 31. Juli 2030. Der jährliche Zinssatz wird zwischen 5,75?% und 6,25?% liegen und nach Ende der Angebotsfrist final festgelegt. Die Werder-Anleihe kann bis zum 22. Mai 2025 über die Deutsche Börse ("DirectPlace") oder bis zum 20. Mai direkt über die Website von Werder ...

