Die Taizhou Power Supply Company gab bekannt, dass die 29 Seemeilen östlich der Stadt Taizhou in der ostchinesischen Provinz Zhejiang gelegene Insel Dachen nun offiziell die erste CO2-neutrale Insel Chinas ist. Hier wird nun jede Lebenssituation, angefangen beim Kochen bis hin zur Beleuchtung der Häuser, vollständig durch erneuerbare Windenergie gedeckt, was die Insel zu einem nationalen Pionier für nachhaltiges Leben macht.

Tourists on China's First Zero-Carbon Island, Dachen Island, to experience the sustainable living.