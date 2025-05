tonies wird Q1-Kerndaten am 15. Mai veröffentlichen. Die Analysten von mwb research erwarten einen Umsatz von 96?Mio.?EUR, was einem Anstieg von 22% im Jahresvergleich entspricht - getragen von einer starken Entwicklung in den USA (+40% auf 39?Mio.?EUR) und im Rest der Welt (+65% auf 17?Mio.?EUR), während der Umsatz in der DACH-Region mit 40?Mio.?EUR aufgrund von Oster-Timingeffekten auf Vorjahresniveau bleibt. Obwohl die Q1-Zahlen ein gesundes Wachstum zeigen dürften, stellen neue US-Zölle auf chinesische Exporte - aus denen Tonies einen erheblichen Teil seiner Produktion bezieht - ab Q2 ein Risiko dar. Das Unternehmen prüft alternative Produktionsstandorte in Vietnam und Tunesien, wobei jedoch Kosteneffekte die Flexibilität einschränken. Eine Preiserhöhung von rund 2,00?USD pro Tonie-Figur könnte die Zölle ausgleichen, dürfte aber das US-Wachstum etwas bremsen. Diese Entwicklung ist jedoch bereits in den aktuellen Schätzungen von mwb research berücksichtigt, weshalb die Analysten ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 11,00?EUR bestätigen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/tonies%20SE