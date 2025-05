META: Bereitet die Facebook-Mutter die nächste Rallye vor?

Meta mit Mega-Gewinn!

Gap Up & Gewinnmitnahmen nach den Quartalszahlen!

Meta Platforms (META) - ISIN US30303M1027

Rückblick: Im Zuge des Zollkriegs mit China musste auch die Meta-Aktie Federn lassen. Nach Bekanntgabe der jüngsten Quartalszahlen am vergangenen Mittwoch kletterte das Wertpapier jedoch um 5.36 Prozent auf 578.40 USD, wenngleich sie vom Jahreshöchststand von 740.89 USD noch entfernt bleibt. Die lange rote Kerze mit Schlusskurs nahe dem Tagestief zeigt jeoch, dass zahlreiche Marktteilnehmer Gewinne mitnahmen, weil sie weiterhin Turulenzen an der Wallstreet erwarten.

Meta-Platforms-Aktie: Chart vom 01.05.2025, Kürzel: META Kurs: 572.21 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Eine Stabilisierung im Bereich der gestrigen Tageskerze wäre wünschenswert. Mittelfristig dominiert Meta den Markt der sozialen Medien und dürfte bald wieder das Kursziel beim Allzeithoch von Mitte Februar erreicht haben.

Mögliches bärisches Szenario

Experten beobachten mit Sorge, wie der Facebook-Konzern Meta mit dem Einbruch der Werbeinvestitionen asiatischer E-Commerce-Plattformen wie Temu und Shein umgehen wird. Diese Unternehmen sehen sich durch die Zollmaßnahmen der Trump-Administration in den USA mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. In einer offiziellen Stellungnahme bestätigte Meta-CFO Susan Li bereits einen deutlichen Rückgang der Werbeeinnahmen aus dem asiatischen Raum. Sobald die Zoll-Thematik wiedder die Schlagzeilen dominiert, könnte das Wertpapier erneut abverkauft werden. Mit einem Stop Loss im Bereich der Kurslücke der vergangenen Tage können wir entsprechende Verluste vermeiden.

Meinung:

Der Technologieriese Meta übertrifft mit seinen aktuellen Finanzergebnissen die Markterwartungen deutlich. Im ersten Quartal 2025 konnte das Unternehmen seinen Umsatz um 16 Prozent auf satte 42.31 Milliarden USD steigern. Besonders bemerkenswert entwickelte sich der Nettogewinn: Mit einem Anstieg von 35 Prozent erreichte er 16.6 Milliarden USD, was einem Gewinn von 6.43 USD je Aktie entspricht. Analysten der Wall Street hatten mit lediglich 5.25 USD je Aktie und einem Gesamtumsatz von 41.3 Milliarden USD gerechnet. Die positive Überraschung spiegelte sich umgehend im Aktienkurs wider. Das Werbegeschäft als Kerngeschäft floriert weiterhin und verzeichnete einen Zuwachs von 16 Prozent auf 41.4 Milliarden USD. Über alle Plattformen hinweg erwirtschaftete das Unternehmen einen beachtlichen operativen Gewinn von 21.8 Milliarden USD. Die Entwicklung der Nutzerzahlen unterstreicht Metas anhaltende Relevanz im digitalen Ökosystem: Täglich nutzen durchschnittlich 3.43 Milliarden Menschen mindestens eine der Meta-Apps - ein Plus von 6 Prozent im Jahresvergleich. Gleichzeitig stiegen die Durchschnittspreise für Werbeanzeigen um 10 Prozent. Für das laufende Quartal blickt Meta optimistisch in die Zukunft und prognostiziert einen Umsatz von bis zu 45.5 Milliarden USD, was gegenüber dem Vorjahresquartal (39 Milliarden USD) eine deutliche Steigerung darstellen würde. Einzig die Sparte Reality Labs bleibt mit einem operativen Verlust von 4.2 Milliarden USD bei Einnahmen von nur 412 Millionen USD weiterhin ein Sorgenkind im Portfolio des Konzerns.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 1445 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 129.76 Mio. USD

Meine Meinung zu Meta ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.zdnet.de/88421821/facebook-beschert-meta-gewinnwachstum-von-35-prozent/, https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/buecher-geoeffnet-meta-aktie-wird-fuer-starke-quartalsbilanz-belohnt-mehr-milliarden-fuer-rechenzentren-14429742

Veröffentlichungsdatum: 02.05.2025

Autor: Thomas Canali

