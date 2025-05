News von Trading-Treff.de In den vergangenen Tagen hat es für die Aktie von Palantir regelrecht Wumms gemacht. Gestern Abend in den USA verlor die Aktie am Ende noch -1,89 %. Das hat sich in Deutschland nun bemerkbar gemacht. Dennoch haben die Notierungen derzeit alle Chancen auf einen neuerlichen Ausbruch nach oben. Mit mehr als 100 Euro in Deutschland wird der Titel als sehr stark beschrieben. Ein Grund dafür ist weiterhin, dass Palantir immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...